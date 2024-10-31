У російському Черкеську прогримів вибух у житловому будинку, є загиблі: подробиці та фото

У Черкеську о 6 ранку вибухнув газ у квартирі на п'ятому поверсі житлового будинку. Як повідомили в МНС Карачаєво-Черкесії, двоє людей загинули і 11 постраждали.

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У четвер вранці, 31 жовтня, у квартирі на п'ятому поверсі багатоповерхівки в російському місті Черкеськ Карачаєво-Черкесії стався спалах парів газоповітряної суміші, внаслідок чого загинула одна людина. Про це повідомили в місцевому МНС.

Постраждали 9 осіб, евакуйовано 52 людини, пізніше уточнили в МНС, додавши, що вибухом пошкоджено четвертий і п'ятий поверхи будинку.

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Прокуратура додала, що причиною пошкодження 2 поверхів у багатоквартирному житловому будинку в Черкеську став "хлопок" побутового газу.

Як пише RT, жителі верхніх поверхів після вибуху газу самі вибиралися з квартир через вікна по конструкціях.

Як повідомляє telegram-канал SHOT, вибух у цегляному будинку прогримів о 6 ранку, коли більшість мешканців ще спали. Знесло квартири на четвертому і п'ятому поверхах, частково зруйнувало дах, уламками завалило дві машини, які стояли у дворі. Повибивало вікна в сусідній п'ятиповерхівці.

Мешканці квартири на четвертому поверсі розповіли, що прокинулися від страшного шуму. Раптово почали лопатися стіни, а стеля — тріскатися. У кімнаті спали чоловік із дружиною і трирічна дитина. Приміщення повністю завалило уламками.

Наразі змогли врятувати 9 осіб, п'ятеро з них у важкому стані. Зруйновано та серйозно пошкоджено щонайменше 10 квартир.

Попередньо, одна з жертв — пенсіонерка, яка живе на п'ятому поверсі і, як запевняють, страждала на психічний розлад. Вона, як розповіли сусіди, не пускала у свою квартиру нікого, ні газовиків, ні поліцейських. Сміття жінка викидала прямо з вікна п'ятого поверху. У жінки був чоловік, але місцеві його майже не бачили.

Двоє людей загинули і 11 постраждали під час вибуху газу в п'ятиповерхівці Черкеська, пізніше повідомили в МНС регіону. Трьох людей витягли з-під завалів будинку живими в Черкеську.

Нагадаємо, 10 жовтня дрони атакували військовий аеродром військово-космічних сил РФ у республіці Адигея.

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