В РФ загорелся завод: изготавливал материал для укрытия от тепловизоров и элементов БПЛА (видео)

В настоящее время известно о возгорании в одном из цехов завода "Полистирол-Строй" в Екатеринбурге. Площадь возгорания составляет уже 1,5 тыс. кв. м и продолжает увеличиваться.

В российском городе Екатеринбург на заводе "Полистирол-Строй" вспыхнул пожар. Это предприятие производило материал, который российский ВПК использует для укрытия от тепловизоров и создания компонентов для российских БПЛА, пишет советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram.

"Внезапно вспыхнул завод СК ООО "Полистирол-Строй" по производству полистирола и изделий из него. В частности, "Вспененный полиэтилен Экофол" используется россиянами на фронте для укрытия от тепловизоров. А также другие изделия используются в производстве составляющих дронов", — сообщил чиновник.

Российские СМИ сообщают, что сейчас горит один из цехов этого предприятия. Общая площадь возгорания уже превысила 1,5 тыс. квадратных метров, а тушением занимаются работники местного МЧС.

Сейчас жителей микрорайона Кольцово города Екатеринбург, где расположен завод, просят плотно закрывать окна, не выходить на улицу без лишней надобности и использовать маску или респиратор. Однако на обнародованных видео и фото заметно, как толпа местных находится неподалеку от места возгорания и выброса черного дыма от сгорания полистирола.

Напомним, 25 ноября Фокус сообщал, что в результате атаки БПЛА в российской Калуге загорелся завод "Тайфун". По словам руководителя ЦПД Андрея Коваленко, это предприятие связано с российским ВПК и занимается обеспечением работы радиоэлектронной и оптико-электронной аппаратуры, созданием компонентов для ракетных и авиационных систем, модернизацией военной техники и сопутствующими оборонными технологиями.

29 ноября стало известно, что БПЛА атаковал завод по отпуску нефти для ВС РФ в Ростовской области. Комбинат "Атлас" специализировался на хранении нефтепродуктов. В 2020 году здесь проходили совместные учения Минобороны и Росрезерва — "Кавказ-2020".