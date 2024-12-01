У РФ загорівся завод: виготовляв матеріал для укриття від тепловізорів та елементів БПЛА (відео)

Наразі відомо про загорання в одному з цехів заводу "Полистирол-Строй" у Єкатеринбургу. Площа займання складає вже 1,5 тис. кв. м і продовжує збільшуватися.

У російському місті Єкатеринбург на заводі "Полистирол-Строй" спалахнула пожежа. Це підприємство виробляло матеріал, який російський ВПК використовує для укриття від тепловізорів і створення компонентів для російських БПЛА, пише радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram.

"Раптово спалахнув завод СК ООО "Полистирол-Строй" з виробництва полістиролу та виробів з нього. Зокрема, "Вспененный поліетилен Экофол" використовується росіянами на фронті для укриття від тепловізорів. А також інші вироби використовуються у виробництві складових дронів", — повідомив чиновник.

Російські ЗМІ повідомляють, що наразі горить один з цехів цього підприємства. Загальна площа займання вже перевищила 1,5 тис. квадратних метрів, а гасінням займаються працівники місцевого МНС.

Наразі мешканців мікрорайону Кольцово міста Єкатеринбург, де розташований завод, просять щільно зачиняти вікна, не виходити на вулицю без зайвої потреби та використовувати маску або респіратор. Однак на оприлюднених відео та фото помітно, як натовп місцевих знаходиться неподалік від місця займання та викиду чорного диму від згорання полістиролу.

Нагадаємо, 25 листопада Фокус повідомляв, що внаслідок атаки БПЛА у російській Калузі загорівся завод "Тайфун". За словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, це підприємство пов'язане з російським ВПК і займається забезпеченням роботи радіоелектронної й оптико-електронної апаратури, створенням компонентів для ракетних та авіаційних систем, модернізацією військової техніки та супутніми оборонними технологіями.

29 листопада стало відомо, що БПЛА атакував завод із відпуску нафти для ЗС РФ у Ростовській області. Комбінат "Атлас" спеціалізувався на зберіганні нафтопродуктів. У 2020 році тут проходили спільні навчання Міноборони і Росрезерву — "Кавказ-2020".