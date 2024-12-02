В Польше произошла утечка из нефтепровода "Дружба": в районе пахнет газом и ограничили движение (фото)

В Государственной пожарной службе рассказали, что перекрыть западный участок трубопровода дистанционно не получилось. Работы проводят вручную, на место разлива направили пожарных.

В Польше произошел разлив нефти из трубопровода "Дружба". Об этом 1 декабря сообщили в TVP World.

Отмечается, что в воскресенье обнаружили разлив вблизи города на западе страны Пневы. Это побудило местные власти к урегулированию движения и принятию мер экстренного реагирования.

Город Пневы на карте Фото: Google Maps

Официальные лица подтвердили, что угрозы пожара или взрыва нет. Однако утечка, которая произошла в поле вблизи автозаправки, вызвала сильный запах газа в этом районе.

"В ходе расследования было установлено, что на поле в этом районе произошел разлив вещества, похожего на нефть", — отметил представитель региональной Государственной пожарной службы Мартин Галаш.

Нефтепровод "Дружба" — главный канал для поставок нефти из РФ в Восточную и Центральную Европу, им управляет польская энергокомпания PERN. Когда обнаружили разлив, одну из насосных подстанций отключили.

"Восточный участок трубопровода уже отключили, но дистанционная система не смогла закрыть западный участок, поэтому сейчас идет ручное отключение", — уточнил Галаш.

На место отправили группу реагирования на химические вещества, а также оперативную пожарную группу для оценки и охраны территории. На национальной дороге 92, которая находится неподалеку, сократили движение до дежурства по одной полосе. Местных заверили, что им ничего не угрожает.

"Опасности для жителей нет, утечка не представляет риска взрыва или пожара", — подчеркнул Галаш.

Пожарные будут следить за территорией во время ремонта нефтепровода. В PERN пока не комментировали масштабы ущерба.

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