У Польщі стався витік з нафтопроводу "Дружба": в районі пахне газом і обмежили рух (фото)

У Державній пожежній службі розповіли, що перекрити західну ділянку трубопроводу дистанційно не вийшло. Роботи проводять вручну, на місце розливу направили пожежників.

У Польщі стався розлив нафти з трубопроводу "Дружба". Про це 1 грудня повідомили в TVP World.

Зазначається, що у неділю виявили розлив поблизу міста на заході країни Пневи. Це спонукало місцеву владу до врегулювання руху та вживання заходів екстреного реагування.

Місто Пневи на карті Фото: Google Maps

Офіційні особи підтвердили, що загрози пожежі або вибуху немає. Однак витік, який стався у полі поблизу автозаправки, спричинив сильних запах газу в цьому районі.

"Під час розслідування було встановлено, що на полі в цьому районі стався розлив речовини, схожої на нафту", — зазначив речник регіональної Державної пожежної служби Мартін Галаш.

Нафтопровід "Дружба" — головний канал для постачання нафти з РФ до Східної й Центральної Європи, ним управляє польська енергокомпанія PERN. Коли виявили розлив, одну з насосних підстанцій відключили.

"Східну ділянку трубопроводу вже відключили, але дистанційна система не змогла закрити західну ділянку, тому зараз триває ручне відключення", — уточнив Галаш.

На місце відправили групу реагування на хімічні речовини, а також оперативну пожежну групу для оцінки та охорони території. На національній дорозі 92, яка знаходиться неподалік, скоротили рух до чергування по одній смузі. Місцевих запевнили, що їм нічого не загрожує.

"Небезпеки для мешканців немає, витік не становить ризику вибуху чи пожежі", — підкреслив Галаш.

Пожежники стежитимуть за територією під час ремонту нафтопроводу. У PERN поки не коментували масштаби збитків.

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