В Каире вспыхнули массовые протесты против президента Египта (видео)

Поводом к протестам стало то, что президент Египта захотел построить новый президентский дворец стоимостью 45 млрд долларов.

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В Египте вспыхнули массовые протесты против президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси. Видео с уличными акциями публикуют в сети Х.

Сейчас больше всего митингующих в столице государства — Каире.

Отмечается, что люди протестуют из-за ухудшения экономической ситуации, ограничения гражданских свобод и коррупции в правительстве.

В то же время поводом стало то, что президент Абдель Фаттах Ас-Сиси объявил о строительстве новой административной столицы и президентского дворца стоимостью 45 млрд долларов.

Отметим, что Абдель Фаттах Ас-Сиси возглавляет страну с июня 2014 года. В результате конституционного референдума 2019 года срок полномочий президента был увеличен с четырех до шести лет. Он является шестым президентом Египта.

Напомним, 9 декабря в Румынии задержали 20 пророссийских наемников с оружием, которые готовили беспорядки.

В декабре протесты охватили также Грузию, где граждане выступили против решения правительства страны отказаться от переговоров с Евросоюзом о членстве в ЕС.