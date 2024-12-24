В Каїрі спалахнули масові протести проти президента Єгипту (відео)

Приводом до протестів стало те, що президент Єгипту захотів побудувати новий президентський палац вартістю 45 млрд доларів.

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У Єгипті спалахнули масові протести проти президента країни Абдель Фаттаха ас-Сісі. Відео з вуличними акціями публікують у мережі Х.

Наразі найбільше мітингувальників у столиці держави — Каїрі.

Зазначається, що люди протестують через погіршення економічної ситуації, обмеження громадянських свобод та корупцію в уряді.

Водночас приводом стало те, що президент Абдель Фаттах Ас-Сісі оголосив про будівництво нової адміністративної столиці та президентського палацу вартістю 45 млрд доларів.

Зазначимо, що Абдель Фаттах Ас-Сісі очолює країну з червня 2014 року. Унаслідок конституційного референдуму 2019 року термін повноважень президента було збільшено з чотирьох до шести років. Він є шостим президентом Єгипту.

Нагадаємо, 9 грудня в Румунії затримали 20 проросійських найманців зі зброєю, які готували заворушення.

В грудні протести охопили також Грузію, де громадяни виступили проти рішення уряду країни відмовитись від переговорів із Євросоюзом про членство в ЄС.