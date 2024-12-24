В Каїрі спалахнули масові протести проти президента Єгипту (відео)
Приводом до протестів стало те, що президент Єгипту захотів побудувати новий президентський палац вартістю 45 млрд доларів.
У Єгипті спалахнули масові протести проти президента країни Абдель Фаттаха ас-Сісі. Відео з вуличними акціями публікують у мережі Х.
Наразі найбільше мітингувальників у столиці держави — Каїрі.
Зазначається, що люди протестують через погіршення економічної ситуації, обмеження громадянських свобод та корупцію в уряді.
Водночас приводом стало те, що президент Абдель Фаттах Ас-Сісі оголосив про будівництво нової адміністративної столиці та президентського палацу вартістю 45 млрд доларів.
Зазначимо, що Абдель Фаттах Ас-Сісі очолює країну з червня 2014 року. Унаслідок конституційного референдуму 2019 року термін повноважень президента було збільшено з чотирьох до шести років. Він є шостим президентом Єгипту.
Нагадаємо, 9 грудня в Румунії затримали 20 проросійських найманців зі зброєю, які готували заворушення.
В грудні протести охопили також Грузію, де громадяни виступили проти рішення уряду країни відмовитись від переговорів із Євросоюзом про членство в ЄС.