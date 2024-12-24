В британском парламенте хотят "порвать" паспорт Асмы Асад, чтобы она не вернулась в Лондон

Родители Асмы Асад живут в Лондоне. И, став, свободной женщиной, она вполне может к ним переехать.

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Правительство предупредили, что британской жене сирийского тирана Башара Асада необходимо пожизненно запретить въезд в Великобританию из-за опасений, что она подаст на развод и вернется в Лондон. 49-летняя Асма аль-Асад бежала в Россию со своим 59-летним мужем-диктатором, когда в начале этого месяца режим Асада был свергнут повстанцами в Сирии. И теперь Асма якобы может подать на развод и вернуться в Лондон, где живут ее родители. Об этом пишет Daily Mail.

Асма Асад и Башар Асад Фото: Facebook Presidency of the Syrian Arab Republic

Пара, падение которой праздновали сирийцы на родине и по всему миру, была ограничена пределами Москвы, а их имущество заморожено с тех пор, как они попросили там убежища.

Турецкие СМИ сообщили в субботу, что Асма Асад, выросшая в Норт-Эктоне на западе Лондона, хочет вернуться в Великобританию, где у нее двойное гражданство, для лечения рака.

В парламенте не прокомментировали, следует ли лишить Асму паспорта, но депутаты парламента вчера вечером предупредили, что ей не следует разрешать возвращаться в Великобританию, учитывая зверства, которые семья Асада совершала на протяжении нескольких лет.

Роберт Дженрик, теневой министр юстиции, заявил: "Это было бы оскорблением для миллионов жертв Асада, если бы его жена вернулась к роскошной жизни в Великобритании. Правительство Великобритании ввело против нее санкции не просто так: семья Асадов несет ответственность за некоторые из самых страшных злодеяний современности".

Асма Асад с военными в Дамаске Фото: Facebook Presidency of the Syrian Arab Republic

Министр иностранных дел Дэвид Лэмми ранее также заявлял, что Асма Асад является "лицом, находящимся под санкциями, и ее присутствие здесь, в Великобритании, нежелательно".

На вопрос, могут ли ее лишить гражданства, чтобы помешать ей вернуться в Великобританию, в парламенте заявили, что это теоретически возможно.

Активы госпожи Асад в Великобритании были заморожены в рамках программы санкций ЕС в марте 2012 года на фоне гнева по поводу диктатуры ее мужа.

Эти санкции были сохранены после Brexit. А в 2021 году столичная полиция начала предварительное расследование обвинений в том, что она подстрекала и помогала военным преступлениям, совершенным режимом Асада во время 13-летней гражданской войны в Сирии.

Асад воспитывалась отцом-кардиологом и матерью-дипломатом в Норт-Эктоне, прежде чем она продолжила жить роскошной жизнью в качестве первой леди Сирии, в то время как ее муж вел кампанию террора, чтобы подавить своих политических оппонентов.

Родившись в 1975 году, она провела беззаботное детство, прежде чем построить успешную карьеру в сфере международного банковского дела.

В детстве она поступила в престижную государственную школу Queen's College в Мэрилебоне, где плата за обучение составляла почти 9000 фунтов стерлингов за семестр, а в 1996 году окончила King's College в Лондоне, получив степень по информатике и французской литературе.

Асма Асад и Башар Асад Фото: Facebook Presidency of the Syrian Arab Republic

Даже госпожа Асад, которую друзья в школе называли просто "Эммой", не могла себе представить, что она выйдет замуж за авторитарного президента, который будет править Сирией железной рукой. Позже ее саму прозвали "Первой леди ада".

Она вышла замуж за Башара Асада в 2000 году, когда он приехал учиться в Лондон. Они встречались на семейных праздниках и дот этого.

Кремль поспешил опровергнуть сообщения турецких СМИ о том, что она собирается уйти от мужа, с которым прожила в браке 24 года, и бежать из России после того, как повстанцы взяли под контроль Дамаск в результате молниеносного наступления в начале этого месяца.

Однако Daily Mail со ссылкой на оппозиционного политического аналитика Станислава Белковского сообщает, что западные спецслужбы выражают крайнюю обеспокоенность по поводу физической безопасности Асмы Асад, жены бывшего лидера Сирии Башара Асада.

Асма Асад с сыном Хафезом в Москве Фото: Facebook Presidency of the Syrian Arab Republic

Асму якобы больше не устраивает жизнь в Москве, она хочет развода и вернуться в Лондон. Где она могла бы вернуться к работе в банковской сфере и, если возможно, вывести часть капитала своей семьи из-под санкций.

Сообщается, что Россия обеспокоена идеей возвращения бывшей первой леди в Великобританию, но может увидеть здесь возможность использовать ее навыки в шпионаже .

"Конечно, Кремль и российские спецслужбы опасаются такого развития событий. Если только они действительно не пытаются тайно сделать госпожу Асму своим глубоко засекреченным агентом в Великобритании/евроатлантическом мире. Все возможно", — отметил аналитик.

Сообщается, что бывшая первая леди Сирии уже обратилась в российский суд с просьбой разрешить ей покинуть Россию и перебраться в Великобританию, сообщили многочисленные СМИ, включая The Jerusalem Post , ссылаясь на турецкие и арабские СМИ.

По данным, появившимся в воскресенье вечером, ее заявление в настоящее время рассматривается российскими властями.

Они предположили, что свергнутый диктатор и его семья находятся в Москве под "жесткими ограничениями", а Асаду, как сообщается, запрещено покидать город или заниматься политической деятельностью.

Сообщается, что Башар Асад и члены его семьи приобрели не менее 18 роскошных квартир в Москве. А также он вывез из Сирии 270 килограммов золота и 1,6 миллиарда фунтов стерлингов. Повстанцы нашли в его дворце документы на дорогие украшения и драгоценные камни, включая бриллианты.

Башар Асад и Владимир Путин в Дамаске Фото: Facebook Presidency of the Syrian Arab Republic

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что бывший президент, давний союзник Путина, был ограничен пределами Москвы.

На вопрос в ходе телефонной конференции о том, соответствуют ли эти сообщения действительности, Песков ответил: "Нет, они не соответствуют действительности".

Британское правительство дало понять, что санкции, включая запрет на поездки и заморозку активов, не позволят Асме Асад вернуться в Великобританию.

Напомним, ранее Фокус писал о дворце Башара Асада в Дамаске, который заняли сирийские повстанцы.