У британському парламенті хочуть "порвати" паспорт Асми Асад, щоб вона не повернулася до Лондона

Батьки Асми Асад живуть у Лондоні. І, ставши вільною жінкою, вона цілком може до них переїхати.

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Уряд попередили, що британській дружині сирійського тирана Башара Асада необхідно довічно заборонити в'їзд до Великої Британії через побоювання, що вона подасть на розлучення і повернеться до Лондона. 49-річна Асма аль-Асад втекла в Росію зі своїм 59-річним чоловіком-диктатором, коли на початку цього місяця режим Асада був повалений повстанцями в Сирії. І тепер Асма нібито може подати на розлучення і повернутися в Лондон, де живуть її батьки. Про це пише Daily Mail.

Асма Асад і Башар Асад Фото: Facebook Presidency of the Syrian Arab Republic

Пара, падіння якої святкували сирійці на батьківщині та в усьому світі, була обмежена межами Москви, а їхнє майно заморожено відтоді, як вони попросили там притулку.

Турецькі ЗМІ повідомили в суботу, що Асма Асад, яка виросла в Норт-Ектоні на заході Лондона, хоче повернутися до Великої Британії, де у неї подвійне громадянство, для лікування раку.

У парламенті не прокоментували, чи слід позбавити Асму паспорта, але депутати парламенту вчора ввечері попередили, що їй не слід дозволяти повертатися до Великої Британії, зважаючи на звірства, які сім'я Асада чинила протягом кількох років.

Роберт Дженрік, тіньовий міністр юстиції, заявив: "Це було б образою для мільйонів жертв Асада, якби його дружина повернулася до розкішного життя у Великій Британії. Уряд Великої Британії запровадив проти неї санкції не просто так: сім'я Асадів несе відповідальність за деякі з найстрашніших злодіянь сучасності".

Асма Асад із військовими в Дамаску Фото: Facebook Presidency of the Syrian Arab Republic

Міністр закордонних справ Девід Леммі раніше також заявляв, що Асма Асад є "особою, яка перебуває під санкціями, і її присутність тут, у Великій Британії, небажана".

На запитання, чи можуть її позбавити громадянства, щоб перешкодити їй повернутися до Великої Британії, у парламенті заявили, що це теоретично можливо.

Активи пані Асад у Великій Британії було заморожено в рамках програми санкцій ЄС у березні 2012 року на тлі гніву з приводу диктатури її чоловіка.

Ці санкції було збережено після Brexit. А 2021 року столична поліція почала попереднє розслідування звинувачень у тому, що вона підбурювала і допомагала військовим злочинам, скоєним режимом Асада під час 13-річної громадянської війни в Сирії.

Асад виховувалася батьком-кардіологом і матір'ю-дипломатом у Норт-Ектоні, перш ніж вона продовжила жити розкішним життям як перша леді Сирії, тоді як її чоловік вів кампанію терору, щоб придушити своїх політичних опонентів.

Народившись 1975 року, вона провела безтурботне дитинство, перш ніж побудувати успішну кар'єру у сфері міжнародної банківської справи.

У дитинстві вона вступила в престижну державну школу Queen's College в Мерілебоні, де плата за навчання становила майже 9000 фунтів стерлінгів за семестр, а 1996 року закінчила King's College в Лондоні, отримавши ступінь з інформатики та французької літератури.

Асма Асад і Башар Асад Фото: Facebook Presidency of the Syrian Arab Republic

Навіть пані Асад, яку друзі в школі називали просто "Еммою", не могла собі уявити, що вона вийде заміж за авторитарного президента, який правитиме Сирією залізною рукою. Пізніше її саму прозвали "Першою леді пекла".

Вона вийшла заміж за Башара Асада 2000 року, коли він приїхав навчатися в Лондон. Вони зустрічалися на сімейних святах і до цього.

Кремль поспішив спростувати повідомлення турецьких ЗМІ про те, що вона збирається піти від чоловіка, з яким прожила у шлюбі 24 роки, і втекти з Росії після того, як повстанці взяли під контроль Дамаск унаслідок блискавичного наступу на початку цього місяця.

Однак Daily Mail із посиланням на опозиційного політичного аналітика Станіслава Бєлковського повідомляє, що західні спецслужби висловлюють крайнє занепокоєння з приводу фізичної безпеки Асми Асад, дружини колишнього лідера Сирії Башара Асада.

Асма Асад із сином Хафезом у Москві Фото: Facebook Presidency of the Syrian Arab Republic

Асму нібито більше не влаштовує життя в Москві, вона хоче розлучення і повернутися в Лондон. Де вона могла б повернутися до роботи в банківській сфері і, якщо можливо, вивести частину капіталу своєї сім'ї з-під санкцій.

Повідомляють, що Росія занепокоєна ідеєю повернення колишньої першої леді до Великої Британії, але може побачити тут можливість використати її навички у шпигунстві.

"Звичайно, Кремль і російські спецслужби побоюються такого розвитку подій. Якщо тільки вони дійсно не намагаються таємно зробити пані Асму своїм глибоко засекреченим агентом у Великій Британії/євроатлантичному світі. Усе можливо", — зазначив аналітик.

Повідомляють, що колишня перша леді Сирії вже звернулася до російського суду з проханням дозволити їй залишити Росію і перебратися до Великої Британії, повідомили численні ЗМІ, включно з The Jerusalem Post, посилаючись на турецькі та арабські ЗМІ.

За даними, що з'явилися в неділю ввечері, її заяву наразі розглядає російська влада.

Вони припустили, що повалений диктатор і його сім'я перебувають у Москві під "жорсткими обмеженнями", а Асаду, як повідомляють, заборонено залишати місто або займатися політичною діяльністю.

Повідомляється, що Башар Асад і члени його сім'ї придбали щонайменше 18 розкішних квартир у Москві. А також він вивіз із Сирії 270 кілограмів золота і 1,6 мільярда фунтів стерлінгів. Повстанці знайшли в його палаці документи на дорогі прикраси і дорогоцінне каміння, включно з діамантами.

Башар Асад і Володимир Путін у Дамаску Фото: Facebook Presidency of the Syrian Arab Republic

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков спростував інформацію про те, що колишній президент, давній союзник Путіна, був обмежений межами Москви.

На запитання під час телефонної конференції про те, чи відповідають ці повідомлення дійсності, Пєсков відповів: "Ні, вони не відповідають дійсності".

Британський уряд дав зрозуміти, що санкції, включно із забороною на поїздки і заморожуванням активів, не дадуть змоги Асмі Асад повернутися до Великої Британії.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про палац Башара Асада в Дамаску, який зайняли сирійські повстанці.