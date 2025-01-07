В Китае произошло мощное землетрясение: погибли более 50 человек, есть пострадавшие и разрушения (видео)

Толчки были такими сильными, что их почувствовали в Непале и южной части Индии. КНР привлекла к поискам людей авиацию.

Related video

В отдаленном регионе Тибета (Китай) и некоторых частях Непала произошло мощное землетрясение. Количество погибших достигает более 50 человек. Об этом 7 января сообщили в CNN.

В 9:05 в Китае зафиксировали землетрясение магнитудой 7,1 балла. Толчки также почувствовали в соседнем Непале и на юге Индии. После основного землетрясения произошли многочисленные афтершоки. Погибли по меньшей мере 53 человека.

Эпицентр землетрясения находился на отдаленном тибетском плато вблизи гималайской границы с Непалом, примерно в 80 километрах к северу от Эвереста. 62 человека пострадали, а более тысячи домов в округе Тингри были повреждены. Толчки были ощутимы даже в столице Непала Катманду.

"Это было очень сильно. Люди выбегали из домов. Вы могли видеть, как провода от столбов расшатались", — отметили в Непальском центре борьбы со стихийными бедствиями.

На видео с места событий — поврежденные крыши и витрины магазинов, улицы, покрытые кучами мусора. Так выглядел округ Лхацзе, расположенный на расстоянии 86 километров от эпицентра. Также из кадров понятно, что повреждения получили припаркованные машины и мотоциклы.

Регион вблизи эпицентра малонаселенный, но в изолированных и часто труднодоступных гималайских долинах есть небольшие деревни. Сообщается, что в радиусе 20 километров в 27 населенных пунктах проживают примерно 6,9 тысячи человек.

Ближайший крупный город — Шигацзе, что примерно в 180 километрах от эпицентра. На записи камеры наблюдения местного супермаркета зафиксировано землетрясение. Клиенты магазина выбегали на улицу, пока с полок, которые трясло, падали товары.

Округ Тингри закрыл въезд в популярную живописную местность, которая включает базовый лагерь в КНР для восхождения на Эверест. Зима — не самый популярный сезон для походов на самую высокую в мире гору, но некоторые туристы все одна в такое время там бывают.

В непальском районе Солукхумбу, что напротив границы с эпицентром, толчки напомнили о землетрясении магнитудой 7,8 балла 2015 года. Тогда количество жертв достигало примерно 9 тысяч человек, еще тысячи были ранены.

"Толчки были очень сильными, несомненно, все в панике", — рассказал местный чиновник Рупеш Вишвакарм.

По его словам, на ферме яков (парнокопытное млекопитающее из рода быков) вблизи непальского базового лагеря для восхождения на Эверест все трясло, а местные работники были очень напуганы.

В Тибете к поисковым работам уже привлекли авиацию. Как передали по местному телевидению, три села потеряли связь до полудня. Видео в соцсетях свидетельствуют о том, что работники иммиграционной полиции раскапывают завалы голыми руками. Дома в населенных пунктах разрушены, стены повреждены, некоторые жители сидели на одеялах на обочине и пили горячую воду, чтобы согреться.

Китайский центр землетрясений уже зарегистрировал 49 афтершоков. Си Цзиньпин призвал чиновников приложить все усилия, чтобы минимизировать жертвы и помочь пострадавшим.

Напомним, король Дании шокировал некоторых историков, изменив государственный герб. В СМИ отметили, что этот жест можно считать укором новоизбранному президенту США Дональду Трампу.

Двоюродную сестру азербайджанского президента арестовали в Греции. Сообщается, что она выступала на "наркотической вечеринке".