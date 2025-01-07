У Китаї стався потужний землетрус: загинули понад 50 осіб, є постраждалі й руйнування (відео)

Поштовхи були такими сильними, що їх відчули у Непалі й південній частині Індії. КНР залучила до пошуків людей авіацію.

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У віддаленому регіоні Тибету (Китай) та деяких частинах Непалу стався потужний землетрус. Кількість загиблих сягає понад 50 осіб. Про це 7 січня повідомили в CNN.

О 9:05 у Китаї зафіксували землетрус магнітудою 7,1 бала. Поштовхи також відчули в сусідньому Непалі й на півдні Індії. Після основного землетрусу відбулися численні афтершоки. Загинули щонайменше 53 особи.

Епіцентр землетрусу знаходився на віддаленому тибетському плато поблизу Гімалайського кордону з Непалом, приблизно у 80 кілометрах на північ від Евересту. 62 особи постраждали, а понад тисяча будинків в окрузі Тінгрі була пошкоджена. Поштовхи були відчутні навіть у столиці Непалу Катманду.

"Це було дуже сильно. Люди вибігали з хат. Ви могли бачити, як дроти від стовпів розхиталися", — зазначили в Непальському центрі боротьби зі стихійними лихами.

На відео з місця подій — пошкоджені дахи й вітрини магазинів, вулиці, вкриті купами сміття. Так виглядав округ Лхацзе, розташований на відстані 86 кілометрів від епіцентру. Також з кадрів зрозуміло, що пошкоджень зазнали припарковані машини й мотоцикли.

Регіон поблизу епіцентру малонаселений, але в ізольованих і часто важкодоступних гімалайських долинах є невеликі села. Повідомляється, що в радіусі 20 кілометрів у 27 населених пунктах проживають приблизно 6,9 тисячі осіб.

Найближче велике місто — Шигацзе, що приблизно за 180 кілометрів від епіцентру. На записі камери спостереження місцевого супермаркету зафіксований землетрус. Клієнти крамниці вибігали на вулицю, поки з полиць, які трусило, падали товари.

Округ Тінгрі закрив в'їзд у популярну мальовничу місцевість, яка включає базовий табір у КНР для сходження на Еверест. Зима — не найпопулярніший сезон для походів на найвищу у світі гору, але деякі туристи все одна в такий час там бувають.

У непальському районі Солукхумбу, що навпроти кордону з епіцентром, поштовхи нагадали про землетрус магнітудою 7,8 бала 2015 року. Тоді кількість жертв сягала приблизно 9 тисяч осіб, ще тисячі були пораненими.

"Поштовхи були дуже сильними, безсумнівно, всі в паніці", — розповів місцевий чиновник Рупеш Вішвакарм.

З його слів, на фермі яків (парнокопитний ссавець з роду биків) поблизу непальського базового табору для сходження на Еверест усе трусило, а місцеві працівники були дуже налякані.

У Тибеті до пошукових робіт вже долучили авіацію. Як передали по місцевому телебаченню, три села втратили зв’язок до полудня. Відео у соцмережах свідчать про те, що працівники імміграційної поліції розкопують завали голі руками. Будинки у населених пунктах зруйновані, стіни пошкоджені, деякі жителі сиділи на ковдрах на узбіччі та пили гарячу воду, щоб зігрітися.

Китайський центр землетрусів вже зареєстрував 49 афтершоків. Сі Цзіньпін закликав посадовців докласти всіх зусиль, щоб мінімізувати жертви й допомогти постраждалим.

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