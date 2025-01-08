"Фашизм должен быть уничтожен": президент Азербайджана заявил, что Армения является источником угрозы

По словам Ильхама Алиева, уничтожить фашизм должно руководство Армении, а если этого не произойдет, то его уничтожит Азербайджан.

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Армения является источником угрозы для региона, поскольку ею 30 лет руководили носители фашистской идеологии. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Поскольку этой страной в течение почти 30 лет руководили носители фашистской идеологии, то они сформировали эту страну по своему подобию. Поэтому фашизм должен быть уничтожен. Его уничтожит или руководство Армении, или мы", — сказал Алиев.

Он подчеркнул, что другого выхода пока нет.

Алиев также подчеркнул, что вооружение Армении приведет лишь к новому напряжению в регионе.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией

Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха начался в 1988 году. Тогда в результате конфликта, по разным данным, погибло более 30 000 человек. Режим прекращения огня установили только в мае 1994 года.

Несмотря на то, что перемирие между сторонами было достигнуто, его периодически нарушали.

В сентябре 2023 года Азербайджан вернул Нагорный Карабах под свой контроль.

Напомним, в сентябре премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что его страна готова изменить свою Конституцию ради мира с Азербайджаном.

12 июня Пашинян заявил о выходе Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).