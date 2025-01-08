"Фашизм має бути знищений": президент Азербайджану заявив, що Вірменія є джерелом загрози

За словами Ільхама Алієва, знищити фашизм повинно керівництво Вірменії, а якщо цього не станеться, то його знищить Азербайджан.

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Вірменія є джерелом загрозу для регіону, оскільки нею 30 років керували носії фашистської ідеології. Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв.

"Оскільки цією країною протягом майже 30 років керували носії фашистської ідеології, то вони сформували цю країну за своєю подобою. Тому фашизм має бути знищений. Його знищить чи керівництво Вірменії, чи ми", — сказав Алієв.

Він наголосив, що іншого виходу наразі немає.

Алієв також підкреслив, що озброєння Вірменії призведе лише до нової напруги у регіоні.

Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах розпочався у 1988 році. Тоді внаслідок конфлікту, за різними даними, загинуло понад 30 000 людей. Режим припинення вогню встановили лише у травні 1994 року.

Попри те, що перемир'я між сторонами було досягнуте, його періодично порушували.

У вересні 2023 року Азербайджан повернув Нагірний Карабах під свій контроль.

Нагадаємо, у вересні прем’єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна готова змінити свою Конституцію задля миру з Азербайджаном.

12 червня Пашинян заявив про вихід Вірменії з Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).