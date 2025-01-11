"Все кончено, Владимир": экс-премьер Британии Борис Джонсон резко ответил Путину

Главе Кремля, считает британский политик, следует донести, что Россия больше не является империей. Контролировать другие страны не нужно.

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Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон президента России Владимира Путина "е***ным идиотом". Таким образом политик высказался во время интервью с изданием Delfi.

По его словам, ранее отношение стран Запада к Киеву было "хронически двусмысленным", поскольку они не могли для себя решить, является ли Украина частью Европы или же входила в сферу влияния России.

Именно нерешительность и спровоцировала российского президента Владимира Путина на агрессию, считает политик. По его убеждению, если бы Украине в свое время предложили стать членом НАТО, войны бы не произошло.

До Путина следует донести, что Россия больше не является империей, отметил британец. И то, что сейчас делает с Украиной глава Кремля, является варварством, подчеркнул Борис Джонсон.

"Он должен понять, что Эстония, Латвия, Литва – ни одна из этих стран больше не является частью Российской империи, и то же касается Украины. Все кончено. Кон-че-но! Больше нет империи, Владимир, ты е***ый идиот!", — подчеркнул Борис Джонсон.

Также политик напомнил, что Британия в свое время была самой большой империей в мировой истории, но сейчас от нее уже практически ничего не осталось. И британцы довольны существующей постимпериалистической ролью, отметил экс-премьер.

"Вам не нужно контролировать другие страны. Если вы любите кого-то, отпустите его", — считает Борис Джонсон.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря 2024 года уже назвал Владимира Путина нецензурным словом.

А президент США Джо Байден называл главу Кремля кровавым диктатором и чистейшим головорезом, "мясником" и безумным сукиным сыном.