"Все кончено, Владимир": экс-премьер Британии Борис Джонсон резко ответил Путину
Главе Кремля, считает британский политик, следует донести, что Россия больше не является империей. Контролировать другие страны не нужно.
Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон президента России Владимира Путина "е***ным идиотом". Таким образом политик высказался во время интервью с изданием Delfi.
По его словам, ранее отношение стран Запада к Киеву было "хронически двусмысленным", поскольку они не могли для себя решить, является ли Украина частью Европы или же входила в сферу влияния России.
Именно нерешительность и спровоцировала российского президента Владимира Путина на агрессию, считает политик. По его убеждению, если бы Украине в свое время предложили стать членом НАТО, войны бы не произошло.
До Путина следует донести, что Россия больше не является империей, отметил британец. И то, что сейчас делает с Украиной глава Кремля, является варварством, подчеркнул Борис Джонсон.
"Он должен понять, что Эстония, Латвия, Литва – ни одна из этих стран больше не является частью Российской империи, и то же касается Украины. Все кончено. Кон-че-но! Больше нет империи, Владимир, ты е***ый идиот!", — подчеркнул Борис Джонсон.
Также политик напомнил, что Британия в свое время была самой большой империей в мировой истории, но сейчас от нее уже практически ничего не осталось. И британцы довольны существующей постимпериалистической ролью, отметил экс-премьер.
"Вам не нужно контролировать другие страны. Если вы любите кого-то, отпустите его", — считает Борис Джонсон.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря 2024 года уже назвал Владимира Путина нецензурным словом.
А президент США Джо Байден называл главу Кремля кровавым диктатором и чистейшим головорезом, "мясником" и безумным сукиным сыном.