"Усе скінчено, Володимире": експрем'єр Британії Борис Джонсон різко відповів Путіну

Главі Кремля, вважає британський політик, слід донести, що Росія більше не є імперією. Контролювати інші країни не потрібно.

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Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон назвав президента Росії Володимира Путіна "ї***ним ідіотом". Таким чином політик висловився під час інтерв'ю з виданням Delfi.

За його словами, раніше ставлення країн Заходу до Києва було "хронічно двозначним", оскільки вони не могли для себе вирішити, чи є Україна частиною Європи, чи входила до сфери впливу Росії.

Саме нерішучість і спровокувала російського президента Володимира Путіна на агресію, вважає політик. На його переконання, якби Україні свого часу запропонували стати членом НАТО, війни б не сталося.

До Путіна слід донести, що Росія більше не є імперією, зазначив британець. І те, що зараз робить з Україною очільник Кремля, є варварством, наголосив Борис Джонсон.

"Він повинен зрозуміти, що Естонія, Латвія, Литва — жодна з цих країн більше не є частиною Російської імперії, і те саме стосується України. Усе скінчено. Скін-че-но! Більше немає імперії, Володимире, ти ї***ий ідіот!", — наголосив Борис Джонсон.

Також політик нагадав, що Британія свого часу була найбільшою імперією у світовій історії, але зараз від неї вже практично нічого не залишилося. І британці задоволені наявною постімперіалістичною роллю, зазначив експрем'єр.

"Вам не потрібно контролювати інші країни. Якщо ви любите когось, відпустіть його", — вважає Борис Джонсон.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 19 грудня 2024 року вже назвав Володимира Путіна нецензурним словом.

А президент США Джо Байден називав главу Кремля кривавим диктатором і найчистішим головорізом, "м'ясником" і божевільним сучим сином.