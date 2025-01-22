Премьер Канады блокирует профили в X, связанные с Илоном Маском: ему иронично ответили

СМИ пишут, что Илон Маск лично подписан и читает некоторые из пародийных аккаунтов на себя в X. На момент публикации материала миллиардер не комментировал эту ситуацию.

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо начал блокировать аккаунты в X, которые связаны с владельцем этой соцсети Илоном Маском. Об этом сообщил один из пародийных профилей на американского бизнесмена.

Владелец страницы показал скриншот, на котором видно, что канадский политик заблокировал соответствующую страницу в этой социальной сети. В ответ автор профиля иронично высказался по этому поводу.

Трюдо ответили на блокировку аккаунтов в X с упоминанием об Илоне Маске (фото: скриншот)

"Джастин... Ты в курсе, что я — владелец этой соцсети, верно?" — иронично ответил неизвестный владелец пародийного аккаунта на Маска в X.

СМИ указывают, что ряд из пародийных каналов о себе читает владелец соцсети X Илон Маск, а на некоторые из них — бизнесмен лично подписан. Сам миллиардер не комментировал действия канадского премьер-министра.

Политические скандалы вокруг Илона Маска

29 декабря 2024 года стало известно, что Илон Маск поссорился в Х со сторонниками Трампа из-за мигрантов. Маск утверждает, что технологическим компаниям нужны иностранные рабочие, чтобы конкурировать. А несогласных с ним начал банить в Twitter.

3 января 2025 года Маск обвинил британского премьера Стармера в причастности к "крупнейшему массовому преступлению в истории Британии". Бизнесмен обвинил действующего главу правительства в том, что когда Страмер возглавлял Королевскую прокурорскую службу, то систематически покрывал сотни преступлений.

8 января Илон Маск пошутил над премьером Трюдо. Миллиардер отреагировал на сообщение политика о невозможности присоединения Канады к США. Бизнесмен обозвал премьера "девочкой" и добавил, что премьер не является "губернатором Канады", поэтому его мнение "никому не интересно".