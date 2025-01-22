Прем'єр Канади блокує профілі в X, пов'язані з Ілоном Маском: йому іронічно відповіли

ЗМІ пишуть, що Ілон Маск особисто підписаний та читає деякі з пародійних акаунтів на себе в X. На момент публікації матеріалу мільярдер не коментував цю ситуацію.

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Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо почав блокувати акаунти в X, які пов'язані з власником цієї соцмережі Ілоном Маском. Про це повідомив один з пародійних профілів на американського бізнесмена.

Власник сторінки показав скріншот, на якому видно, що канадський політик заблокував відповідну сторінку в цій соціальній мережі. У відповідь автор профілю іронічно висловився з цього приводу.

Трюдо відповіли на блокування акаунтів в X зі згадкою про Ілона Маска (фото: скріншот)

"Джастін… Ти в курсі, що я — власник цієї соцмережі, вірно?" — іронічно відповів невідомий власник пародійного акаунту на Маска в X.

ЗМІ вказують, що низку з пародійних каналів про себе читає власник соцмережі X Ілон Маск, а на деякі з них — бізнесмен особисто підписаний. Сам мільярдер не коментував дії канадського прем'єр-міністра.

Політичні скандали довкола Ілона Маска

29 грудня 2024 року стало відомо, що Ілон Маск посварився в Х із прихильниками Трампа через мігрантів. Маск стверджує, що технологічним компаніям потрібні іноземні робітники, щоб конкурувати. А незгодних із ним почав банити у Twitter.

3 січня 2025 року Маск звинуватив британського прем'єра Стармера у причетності до "найбільшого масового злочину в історії Британії". Бізнесмен звинуватив чинного главу уряду в тому, що коли Страмер очолював Королівську прокурорську службу, то систематично покривав сотні злочинів.

8 січня Ілон Маск пожартував над прем'єром Трюдо. Мільярдер відреагував на допис політика щодо неможливості приєднання Канади до США. Бізнесмен обізвав прем'єра "дівчинкою" і додав, що прем'єр не є "губернатором Канади", тому його думка "нікому не цікава".