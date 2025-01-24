Пропагандисты сообщают о депортации известных россиян из США: "иноагенты" это отрицают

Даниил Поперечный, Александр Шпак и Илья Мэдисон отрицают, что их депортируют из США, как сообщают российские пропагандисты. Единственный подтвержденный случай изгнания из страны произошел еще до инаугурации Дональда Трампа.

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Из-за решения президента США Дональда Трампа закрыть границы с Мексикой и массово депортировать домой нелегальных мигрантов, беглецы из России также вынуждены возвращаться на родину. Среди них, как информирует пропагандистское медиа Mash, комик Даниил Поперечный, блогер Александр Шпак и стример Илья Мэдисон.

В ближайшее время их могут выгнать из США вместе с сотней других россиян, которые уже находятся в депортационных тюрьмах. Все они просили убежища, проходя через сухопутную границу с Мексикой, или в аэропортах. Но после инаугурации Дональда Трампа решения судов на временный въезд по упрощенной программе прекратили.

Также известно, что первого россиянина, уроженца города Ковров Евгения Машинина, который просил убежища в Штатах из-за несогласия с политикой властей, уже отправили в РФ.

Даниил Поперечный

Стендап-комик Даниил Поперечный, имея ярко-прокремлевскую позицию, сбежал в США после полномасштабного вторжения. Он возразил, что его депортируют, назвав это проплаченной "ложью". Также юморист, который обозначает свои посты плашкой "инагент", отметил, что имеет вполне легальную грин-карту.

Александр Шпак

Фитнес-блогер Александр Шпак, который публично поддерживал Украину, также отрицал, что его будут депортировать из Америки, назвав эту информацию "влажными мечтами" россиян. Он сообщил, что уже 9,5 месяцев вполне легально находится в США, поэтому если бы его решили выслать из страны, то не в Россию, а туда, куда он приобретет билет.

Стример-путинист Илья Давыдов, сбежавший в США после объявления мобилизации, в шутку сообщил, что его выгоняют из страны, что, очевидно, неправда.

В то же время российские СМИ заявили, что первого россиянина указом Трампа уже отправили домой. Это Евгений Машинин, который участвовал в митингах против войны в Украине.

Но в Америку через Мексику он попал весной 2023 года и 13 месяцев отсидел в тюрьме Техаса. После рассмотрения дела в суде он был депортирован в Россию. После этого мужчина снова выехал из РФ, уже в Марокко. То есть, депортация россиянина-навальниста состоялась еще тогда, когда у власти находился президент Джо Байден и к указу Дональда Трампа этот случай не имеет никакого отношения.

Напомним, 23 января президент США Дональд Трамп подписал указ о закрытии южной границы для нелегальных мигрантов, где Америка граничит исключительно с Мексикой.

Также Фокус писал, что девушку с донецкой пропиской в российском паспорте депортировали из Грузии. В стране Мария пробыла меньше чем полчаса.