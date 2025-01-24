Пропагандисти повідомляють про депортацію відомих росіян з США: "іноагенти" це заперечують

Данило Поперечний, Олександр Шпак та Ілля Медісон заперечують, що їх депортують з США, як повідомляють російські пропагандисти. Єдиний підтверджений випадок вигнання з країни стався ще до інавгурації Дональда Трампа.

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Через рішення президента США Дональда Трампа закрити кордони з Мексикою та масово депортувати додому нелегальних мігрантів, втікачі з Росії також змушені повертатися на батьківщину. Серед них, як інформує пропагандистське медіа Mash, комік Данило Поперечний, блогер Олександр Шпак та стример Ілля Медісон.

Найближчим часом їх можуть вигнати зі США разом із сотнею інших росіян, які вже перебувають у депортаційних в'язницях. Усі вони просили притулку, проходячи через сухопутний кордон з Мексикою, або в аеропортах. Але після інавгурації Дональда Трампа рішення судів на тимчасовий в'їзд за спрощеною програмою припинили.

Також відомо, що першого росіянина, уродженця міста Ковров Євгенія Машиніна, який просив притулку у Штатах через незгоду з політикою влади, вже відправили до РФ.

Данило Поперечний

Стендап-комік Данило Поперечний, маючи яскраво-прокремлівську позицію, втік до США після повномасштабного вторгнення. Він заперечив, що його депортують, назвавши це проплаченою "брехнею". Також гуморист, який позначає свої дописи плашкою "інагент", зазначив, що має цілком легальну грін-карту.

Олександр Шпак

Фітнес-блогер Олександр Шпак, який публічно підтримував Україну, також заперечив, що його депортуватимуть з Америки, назвавши цю інформацію "вологими мріями" росіян. Він повідомив, що вже 9,5 місяців цілком легально перебуває у США, тому якщо б його вирішили вислати з країни, то не до Росії, а туди, куди він придбає квиток.

Стрімер-путініст Ілля Давидов, який втік до США після оголошення мобілізації, жартома повідомив, що його виганяють з країни, що, очевидно, неправда.

Водночас російські ЗМІ заявили, що першого росіянина указом Трампа вже відправили додому. Це Євгеній Машинін, який брав участь у мітингах проти війни в Україні.

Але до Америки через Мексику він потрапив навесні 2023 року й 13 місяців відсидів у в'язниці Техасу. Після розгляду справи у суді він був депортований до Росії. Після цього чоловік знову виїхав з РФ, вже до Марокко. Тобто, депортація росіянина-навальниста відбулася ще тоді, коли при владі знаходився президент Джо Байден й до указу Дональда Трампа цей випадок не має жодного стосунку.

Нагадаємо, 23 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про закриття південного кордону для нелегальних мігрантів, де Америка межує виключно з Мексикою.

Також Фокус писав, що дівчину з донецькою пропискою у російському паспорті депортували з Грузії. У країні Марія пробула менше ніж пів години.