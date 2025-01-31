В Италии сильный шторм выбросил на мель грузовое судно с украинским экипажем (фото)

В момент аварии на судне находилось 12 членов экипажа, в большинстве граждане Украины. Всех моряков эвакуировали вертолетом.

Related video

Грузовое судно Guang Rong под флагом Кипра, стоявшее на якоре в Тирренском море у берегов небольшого итальянского курорта Марина-ди-Масса в Тоскане, 29 января попало в сильный шторм, вследствие чего село на мель. Об инциденте сообщает "Вестник Кипра".

Важно

В Карском море столкнулись два российских корабля: атомный ледокол и сухогруз (видео)

Как отмечается, сильные волны развернули 103-метровое судно, корма корабля врезалась в пирс и частично его разрушила.

Для эвакуации 12 человек экипажа, в основном состоящих из граждан Украины, порт отправил спасательный вертолет.

Первоначальный осмотр не выявил никаких серьезных повреждений, однако у экологов вызывает беспокойство возможная утечка топлива.

Из-за смещения мраморной крошки, которой было наполовину загружено Guang Rong, судно накренилось на левый бок и сейчас местные власти решают, можно ли переместить его в безопасное место, сведя к минимуму риски для окружающей среды и судоходства.

Напомним, рыболовное судно Ocean Maid потерпело крушение у побережья Фрейзербурга в Шотландии из-за члена экипажа, который покинул рулевую рубку, чтобы сделать чай. Перед вахтой член экипажа спал всего пять часов, что могло сказаться на его способности адекватно оценивать обстановку.

Также Фокус сообщал, что в конце декабря 2024 года у берегов Испании затонул российский сухогруз Ursa Major, который перевозил во Владивосток части для строительства атомного ледокола.