В Італії сильний шторм викинув на мілину вантажне судно з українським екіпажем (фото)

На момент аварії на судні перебувало 12 членів екіпажу, здебільшого громадян України. Усіх моряків евакуювали вертольотом.

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Вантажне судно Guang Rong під прапором Кіпру, що стояло на якорі в Тірренському морі біля берегів невеликого італійського курорту Маріна-ді-Масса в Тоскані, 29 січня потрапило в сильний шторм, унаслідок чого сіло на мілину. Про інцидент повідомляє "Вісник Кіпру".

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У Карському морі зіткнулися два російські кораблі: атомний криголам і суховантаж (відео)

Як зазначається, сильні хвилі розвернули 103-метрове судно, корма корабля врізалася в пірс і частково його зруйнувала.

Для евакуації 12 осіб екіпажу, які здебільшого складаються з громадян України, порт відправив рятувальний вертоліт.

Початковий огляд судна не виявив жодних серйозних ушкоджень, проте в екологів викликає занепокоєння можливий витік палива.

Через зміщення мармурової крихти, якою було наполовину завантажено Guang Rong, судно нахилилося на лівий бік і зараз місцева влада вирішує, чи можна перемістити його в безпечне місце, звівши до мінімуму ризики для довкілля і судноплавства.

Нагадаємо, рибальське судно Ocean Maid зазнало аварії біля узбережжя Фрейзербурга в Шотландії через члена екіпажу, який залишив рульову рубку, щоб зробити чай. Перед вахтою член екіпажу спав лише п'ять годин, що могло позначитися на його здатності адекватно оцінювати обстановку.

Також Фокус повідомляв, що наприкінці грудня 2024 року біля берегів Іспанії затонув російський суховантаж Ursa Major, який перевозив до Владивостока частини для будівництва атомного криголама.