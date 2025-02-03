США при Байдене заблокировала 2 млрд долларов россиян в JPMorgan, которые должны были пойти на обход санкций, — WSJ

Деньги заморозили после того, как выплаты привлекли внимание министерства юстиции, которое выяснило, что Россия и Турция использовали атомную станцию для обхода санкций Средства должны были конфисковать, однако решили подождать.

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Уже через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения Россия направила Турции ряд денежных переводов на крупные суммы денег. Выяснилось, что за короткий срок РФ перечислила туда более 5 млрд долларов, однако пообещала, что средств будет еще больше. Все это россияне прикрыли информацией о том, что средства должны пойти якобы на строительство первой в Турции атомной станции, как выяснили корреспонденты The Wall Street Journal 2 февраля.

Эксперты министерства юстиции выяснили, что на самом деле РФ пыталась создать долларовый оффшорный резерв для финансирования своих операций в условиях санкций, которые в мире активно накладывали на страну из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Более того, в министерстве юстиции считают, что весь проект строительства АЭС в Турции был создан только для обхода санкций США против российского Центробанка, как узнали журналисты The Wall Street Journal. Это выглядело бы так: через АЭС появилась бы возможность переводить деньги российским компаниям со счетами в крупнейшем банке Турции "Ziraat", зато необходимости осуществлять транзакции через США уже не было бы.

Что известно об АЭС "Аккую", которую россияне строят в Турции

АЭС "Аккую"| фото из открытых источников

Соглашение о строительстве АЭС "Аккую" было подписано еще в 2010 году: общая стоимость проекта составляет более 22 млрд долларов. Генеральный подрядчик строительства станции — ЗАО "Атомстройэкспорт" (дочернее предприятие компании "Росатом").

Лицензия на строительство первого энергоблока была выдана еще в 2018 году, однако все энергоблоки (а их должно быть 4, по планированию) сейчас находятся на стадии строительства. При этом физический запуск первого энергоблока в работу должен был состояться еще в 2024 году, а ввод в эксплуатацию — в 2025, как известно из открытых источников.

Напомним, ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отказа РФ от переговоров против Москвы могут ввести новые санкции. Об этом Фокус сообщал 22 января.

Также ранее стало известно, что команда Трампа готовит план нефтяных санкций против РФ, чтобы добиться соглашения по Украине. Такую информацию журналисты узнали 16 января.