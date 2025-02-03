США за Байдена заблокувала 2 млрд доларів росіян у JPMorgan, що мали піти на обхід санкцій, – WSJ

Гроші заморозили після того, як виплати привернули увагу міністерства юстиції, яке з’ясувало, що Росія та Туреччина використовували атомну станцію для обходу санкцій. Кошти мали конфіскувати, однак вирішили зачекати.

Related video

Вже через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення Росія надіслала Туреччині низку грошових переказів на великі суми грошей. З’ясувалося, що за короткий термін РФ перерахувала туди понад 5 млрд доларів, однак пообіцяла, що коштів буде ще більше. Все це росіяни прикрили інформацією про те, що кошти мають піти начебто на будівництво першої в Туреччині атомної станції, як з’ясували кореспонденти The Wall Street Journal 2 лютого.

Експерти міністерства юстиції з’ясували, що насправді РФ намагалася створити доларовий офшорний резерв для фінансування своїх операцій в умовах санкцій, які у світі активно накладали на країну через повномасштабне вторгнення в Україну.

Більше того, у міністерстві юстиції вважають, що весь проєкт будівництва АЕС в Туреччині був створений лише для обходу санкцій США проти російського Центробанку, як дізналися журналісти The Wall Street Journal. Це виглядало б так: через АЕС з’явилася б можливість переказувати гроші російським компаніям з рахунками у найбільшому банку Туреччини "Ziraat", натомість необхідності здійснювати транзакції через США вже не було б.

Що відомо про АЕС "Аккую", яку росіяни будують в Туреччині

АЕС "Аккую" | фото з відкритих джерел

Угоду про будівництво АЕС "Аккую" було підписано ще у 2010 році: загальна вартість проєкту складає понад 22 млрд доларів. Генеральний підрядник будівництва станції — ЗАТ "Атомбудекспорт" (дочірнє підприємство компанії "Росатом").

Ліцензію на будівництво першого енергоблока було видано ще у 2018 році, однак всі енергоблоки (а їх має бути 4, за плануванням) наразі перебувають на стадії будівництва. При цьому фізичний запуск першого енергоблока в роботу мав відбутися ще у 2024 році, а введення в експлуатацію – в 2025, як відомо з відкритих джерел.

Нагадаємо, раніше новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що у випадку відмови РФ від переговорів проти Москви можуть ввести нові санкції. Про це Фокус повідомляв 22 січня.

Також раніше стало відомо, що команда Трампа готує план нафтових санкцій проти РФ, аби домогтися угоди щодо України. Таку інформацію журналісти довідалися 16 січня.