Трамп поблагодарил президента Сербии Вучича за поддержку Украины "в защите от российской агрессии"

По словам американского президента, Вашингтон высоко оценивает вклад Сербии в международную безопасность, в частности ее помощь украинскому народу и участие в миротворческих миссиях по всему миру.

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Президент США Дональд Трамп поздравил сербского лидера Александра Вучича с Днем государственности и выразил благодарность за поддержку Украины "в защите от российской агрессии". Соответствующее письмо президент Сербии обнародовал на своей странице в Facebook во вторник, 11 февраля.

"Мы высоко ценим значительный вклад Сербии в международную безопасность, будь то поддержка народа Украины в его защите от российской агрессии, или вклад Сербии в многочисленные миротворческие миссии по всему миру", — написал Трамп.

Президент США направил письмо президенту Сербии Александру Вучичу Фото: Скриншот

Американский президент также отметил важность укрепления партнерства между США и Сербией для обеспечения безопасности и процветания граждан обеих стран. Он подчеркнул, что Вашингтон доволен уровнем сотрудничества с Белградом, особенно в сферах технологий и энергетики.

Кроме того, президент США выразил поддержку дальнейшей интеграции Сербии в евроатлантическое пространство и ее усилиям в формировании мирных и стабильных отношений с соседними государствами и партнерами в регионе.

Война в Украине: позиция Сербии

Президент Сербии Александр Вучич неоднократно высказывал осторожную позицию относительно войны в Украине. Несмотря на официальные заявления о поддержке территориальной целостности Украины, Белград сохраняет дружеские отношения с Москвой и не присоединился к санкциям против России.

В своих выступлениях Вучич отмечал, что Сербия поддерживает мирное урегулирование "конфликта" и призывал к дипломатическим решениям. Он также подчеркивал, что страна не поставляет оружие ни России, ни Украине, стремясь сохранять нейтральную позицию.

Напомним, 26 сентября 2024 года президент Сербии Александр Вучич заявил, что российско-украинская война продлится 10 лет. По его оценкам, завершением конфликта станет разделение Украины по так называемому "корейскому сценарию".

22 ноября 2024 года президент Сербии Александр Вучич заявил, что Владимир Путин без колебаний применит ядерное оружие, если безопасность Российской Федерации, по его мнению, будет под угрозой.