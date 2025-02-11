Трамп подякував президенту Сербії Вучичу за підтримку України "у захисті від російської агресії"

За словами американського президента, Вашингтон високо оцінює внесок Сербії у міжнародну безпеку, зокрема її допомогу українському народу та участь у миротворчих місіях по всьому світу.

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Президент США Дональд Трамп привітав сербського лідера Александра Вучича з Днем державності та висловив вдячність за підтримку України "у захисті від російської агресії". Відповідний лист президент Сербії оприлюднив на своїй сторінці у Facebook у вівторок, 11 лютого.

"Ми високо цінуємо значний внесок Сербії в міжнародну безпеку, чи то підтримку народу України в його захисті від російської агресії, чи внесок Сербії в численні миротворчі місії по всьому світу", — написав Трамп.

Президент США надіслав листа президенту Сербії Александру Вучичу Фото: Скриншот

Американський президент також наголосив на важливості зміцнення партнерства між США та Сербією для забезпечення безпеки та процвітання громадян обох країн. Він підкреслив, що Вашингтон задоволений рівнем співпраці з Белградом, особливо у сферах технологій та енергетики.

Крім того, президент США висловив підтримку подальшій інтеграції Сербії в євроатлантичний простір та її зусиллям у формуванні мирних і стабільних відносин із сусідніми державами та партнерами в регіоні.

Війна в Україні: позиція Сербії

Президент Сербії Олександр Вучич неодноразово висловлював обережну позицію щодо війни в Україні. Попри офіційні заяви про підтримку територіальної цілісності України, Белград зберігає дружні відносини з Москвою та не приєднався до санкцій проти Росії.

У своїх виступах Вучич наголошував, що Сербія підтримує мирне врегулювання "конфлікту" та закликав до дипломатичних рішень. Він також підкреслював, що країна не постачає зброю ані Росії, ані Україні, прагнучи зберігати нейтральну позицію.

Нагадаємо, 26 вересня 2024 року президент Сербії Александр Вучич заявив, що російсько-українська війна триватиме 10 років. За його оцінками, завершенням конфлікту стане поділ України за так званим "корейським сценарієм".

22 листопада 2024 року президент Сербії Александр Вучич заявив, що Володимир Путін без вагань застосує ядерну зброю, якщо безпека Російської Федерації, на його думку, буде під загрозою.