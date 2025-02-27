Российским медиа приказали сильно не хвалить Дональда Трампа: с какой целью, — СМИ

Редакторам российских медиа порекомендовали не давать обещаний по завершению войны против Украины. К тому же, есть указание "балансировать Трампа" заявлениями россиян.

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Российским журналистам приказали сильно не хвалить президента США Дональда Трампа на случай ухудшения отношений между странами во время переговоров. Об этом пишет российское издание "Верстка".

Российские власти не давали четких указаний для работников медиа по освещению отношений между РФ и США. Впрочем, им сказали излишне лично не хвалить Трампа на случай, если переговоры с ним сорвутся.

Инсайдер, участвующий в постоянных кремлевских совещаниях с журналистами, сказал, что им поставили задачу не "хвалить Трампа лично", но создать образ "человека, который имел мудрость откликнуться на руку, которую протянула Россия".

"На случай, если переговоры ни к чему не приведут, всегда можно будет сказать: мы пытались, мы сделали все", — говорит источник.

Между тем работник одного государственного медиа РФ рассказал, что им порекомендовали не давать обещаний по завершению войны против Украины и не называть конкретных сроков. Редакторам российских медиа надо показывать, что США пошли на контакт с Россией, которая "готова выслушать".

Еще один источник сказал, что, надо лишь "балансировать Трампа" заявлениями россиян, а также "не перехвалить" и "не недохвалить" его.

Напомним, как россияне оценили встречу с делегацией США в Эр-Рияде.

Также Фокус писал о завершении переговоров РФ и США в Стамбуле 27 февраля.