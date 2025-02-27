Російським медіа наказали сильно не хвалити Дональда Трампа: з якою метою, — ЗМІ

Редакторам російських медіа порекомендували не давати обіцянок щодо завершення війни проти України. До того ж, є вказiвка "балансувати Трампа" заявами росіян.

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Російським журналістам наказали сильно не хвалити президента США Дональда Трампа на випадок погіршення відносин між країнами під час переговорів. Про це пише російське видання "Верстка".

Російська влада не давала чітких вказівок для працівників медіа щодо висвітлення відносин між РФ та США. Втім, їм сказали надміру особисто не хвалити Трампа на випадок, якщо переговори з ним зірвуться.

Інсайдер, який бере участь у постійних кремлівських нарадах з журналістами, сказав, що їм поставили завдання не "хвалити Трампа особисто", але створити образ "людини, яка мала мудрість відгукнутися на руку, яку простягла Росія".

"На випадок, якщо переговори ні до чого не призведуть, завжди можна буде сказати: ми намагалися, ми зробили все", — каже джерело.

Тим часом працівник одного державного медіа РФ розповів, що їм порекомендували не давати обіцянок щодо завершення війни проти України й не називати конкретних термінів. Редакторам російських медіа треба показувати, що США пішли на контакт з Росією, яка "готова вислухати".

Ще одне джерело сказало, що, треба лише "балансувати Трампа" заявами росіян, а також "не перехвалити" і "не недохвалити" його.

Нагадаємо, як росіяни оцінили зустріч з делегацією США в Ер-Ріяді.

Також Фокус писав про завершення переговорів РФ і США у Стамбулі 27 лютого.