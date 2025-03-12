США уверены в возможности контроля за прекращением огня в Украине — Рубио

По словам госсекретаря, существует множество способов зафиксировать возможные случаи нарушения режима огня как непосредственно на местах, так и с помощью воздушного и космического наблюдения.

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В среду, 12 марта стало известно, что при согласии обеих сторон на установление режима прекращения огня в Украине, обеспечить контроль за его соблюдением будет несложно. Об этом сообщил государственный секретарь Марко Рубио в прямом эфире Fox.

"Самая интересная вещь в современной войне в том, что сейчас легче, чем когда-либо, контролировать то, что там происходит", — сказал Рубио и добавил, что довольно трудно скрыть удары беспилотников, трудно скрыть ракетные удары, удары баллистикой, артиллерию.

Госсекретарь США отметил, что для введения режима прекращения огня необходимо также согласие российской стороны, на что Соединенные Штаты и надеются. Если Россия даст положительный ответ, будет определено, кто и как будет осуществлять мониторинг соблюдения режима тишины на местах. Он добавил, что в этом вопросе уже существуют устоявшиеся практики.

Напомним о том, что во вторник в Саудовской Аравии состоялись переговоры между представителями Украины и США. Во время встречи украинская делегация выразила поддержку предложения США о введении полного прекращения огня на 30 дней вдоль всей линии фронта. Этот режим может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения соответствующих обязательств со стороны РФ. В то же время Президент США отмечает, что если Штаты не заставят РФ согласиться на прекращение огня, война просто будет продолжаться дальше.

Сообщается, что о мирном соглашении пока речь не идет, а лишь о паузе, и страна-агрессор была в восторге от предложения Трампа. По замыслу, этот перерыв позволит осуществить гуманитарные шаги. В частности, провести обмен военнопленными, освободить удерживаемых гражданских и вернуть принудительно вывезенных с территорий Украины детей.