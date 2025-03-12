США впевнені у можливості контролю за припиненням вогню в Україні — Рубіо

За словами держсекретаря, існує безліч способів зафіксувати можливі випадки порушення режиму вогню як безпосередньо на місцях, так і за допомогою повітряного та космічного спостереження.

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В середу, 12 березня стало відомо, що при згоді обох сторін на встановлення режиму припинення вогню в Україні, забезпечити контроль за його дотриманням буде нескладно. Про це повідомив державний секретар Марко Рубіо у прямому етері Fox.

"Найцікавіша річ у сучасній війні в тому, що зараз легше, ніж будь-коли, контролювати те, що там відбувається", — сказав Рубіо та додав, що досить важко приховати удари безпілотників, важко приховати ракетні удари, удари балістикою, артилерію.

Держсекретар США зазначив, що для запровадження режиму припинення вогню необхідна також згода російської сторони, на що Сполучені Штати і сподіваються. Якщо Росія дасть позитивну відповідь, буде визначено, хто і як здійснюватиме моніторинг дотримання режиму тиші на місцях. Він додав, що в цьому питанні вже існують усталені практики.

Нагадаємо про те, що у вівторок у Саудівській Аравії відбулися переговори між представниками України та США. Під час зустрічі українська делегація висловила підтримку пропозиції США щодо запровадження повного припинення вогню на 30 днів уздовж усієї лінії фронту. Цей режим може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання відповідних зобов'язань з боку РФ. Водночас Президент США зазначає, що якщо Штати не змусять РФ погодитися на припинення вогню, війна просто триватиме далі.

Повідомляється, що про мирну угоду поки мова не йде, а лише про паузу, і країна-агресорка була в захваті від пропозиції Трампа. За задумом, ця перерва дасть змогу здійснити гуманітарні кроки. Зокрема, провести обмін військовополоненими, звільнити утримуваних цивільних і повернути примусово вивезених з територій України дітей.