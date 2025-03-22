57-летнюю женщину арестовали из-за жуткой находки: что она совершила, не выходя из аэропорта

Американку не пропускали на самолет из-за проблем с документами, но после 20 минут в туалете она все же села на борт. Вскоре уборщик заглянул в мусорку, и тогда началось расследование.

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Женщина утопила собственную собаку в туалете после того, как ей отказали в посадке на самолет. Об этом со ссылкой на полицию 21 марта сообщили в ABC News.

Инцидент произошел в аэропорту Орландо. Женщина собиралась лететь международным рейсом с белым цвергшнауцером. Однако из-за проблем с документами на собаку ей запретили посадку. После этого американка пошла в туалет, где утопила щенка, а вернувшись, села на самолет.

Женщину арестовали по обвинению в жестоком обращении с животными, но впоследствии отпустили под залог в размере 5 тысяч долларов. В полиции отметили, что ее поступок был преднамеренным и привел к "жестокой и ненужной смерти животного".

Фото арестованной американки Фото: Полиция Орландо

Отмечается, что расследование смерти собаки продолжалось еще с декабря. Тело 9-летнего Тайвина нашел в пакете для мусора уборщик. Также он видел, как незнакомка убирала с пола воду и корм для собак.

Песик лежал в мусорнике вместе со своим жилетом, ошейником, биркой против бешенства, дорожной сумкой и жетоном в форме кости. На жетоне были указаны имя животного и номер телефона владелицы.

Камеры видеонаблюдения сняли, как женщина 15 минут разговаривала с представителем авиакомпании, держа на поводке собаку. Затем она зашла в туалет, откуда вышли менее чем через 20 минут уже без Тайвина. После этого обвиняемая на некоторое время вышла из здания терминала, но потом вернулась, прошла контроль и села на самолет в Колумбию.

Кадр, сделанный камерами видеонаблюдения Фото: Полиция Орландо

Собаку опознали с помощью микрочипа, вскрытие показало, что она была утоплена. По данным американских пограничников, из Колумбии туристка отправилась в Эквадор.

22 марта в Mirror уточнили, что обвиняемая — 57-летняя Элисон Агата Лоуренс из Флориды. Ей грозит штраф до 10 тысяч долларов и до пяти лет заключения. Соседи женщины подтвердили, что у нее была белая собака, но в последнее время питомца не видели.

Напомним, порода цвергшнауцер вошла в топ собак-долгожителей от ветеринара Амира Анвари. Это небольшие, но активные собачки, они игривые и любознательные.

В декабре 2023 года полиция информировала, что киевлянка выбросила из окна щенка. 2-месячный песик, приобретенный на рынке "для себя", погиб из-за полученных травм.