57-річну жінку арештували через моторошну знахідку: що вона скоїла, не виходячи з аеропорту

Американку не пропускали на літак через проблеми з документами, але після 20 хвилин у туалеті вона все ж сіла на борт. Невдовзі прибиральник заглянув у смітник, і тоді почалося розслідування.

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Жінка втопила власну собаку у туалеті після того, як їй відмовили у посадці на літак. Про це з посиланням на поліцію 21 березня повідомили в ABC News.

Інцидент стався в аеропорту Орландо. Жінка збиралася летіти міжнародним рейсом з білим цвергшнауцером. Однак через проблеми з документами на собаку їй заборонили посадку. Після цього американка пішла у туалет, де втопила цуцика, а повернувшись, сіла на літак.

Жінку арештували за звинуваченням у жорстокому поводженні з тваринами, але згодом відпустили під заставу у розмірі 5 тисяч доларів. У поліції наголосили, що її вчинок був навмисним і призвів до "жорстокої та непотрібної смерті тварини".

Фото арештованої американки Фото: Поліція Орландо

Зазначається, що розслідування смерті собаки тривало ще з грудня. Тіло 9-річного Тайвіна знайшов у пакеті для сміття прибиральник. Також він бачив, як незнайомка прибирала з підлоги воду та корм для собак.

Песик лежав у смітнику разом зі своїм жилетом, нашийником, биркою проти сказу, дорожньою сумкою і жетоном у формі кістки. На жетоні були вказані ім’я тварини й номер телефону власниці.

Камери відеоспостереження зняли, як жінка 15 хвилин розмовляла з представником авіакомпанії, тримаючи на повідку собаку. Потім вона зайшла у туалет, звідки вийшли менш як через 20 хвилин вже без Тайвіна. Після цього звинувачена на певний час вийшла з будівлі термінала, але потім повернулась, пройшла контроль та сіла на літак до Колумбії.

Кадр, зроблений камерами відеоспостереження Фото: Поліція Орландо

Собаку впізнали за допомогою мікрочипа, розтин показав, що він був утоплений. За даними американських прикордонників, з Колумбії туристка вирушила до Еквадору.

22 березня у Mirror уточнили, що звинувачена — 57-річна Елісон Агата Лоуренс із Флориди. Їй загрожує штраф до 10 тисяч доларів і до п’яти років ув’язнення. Сусіди жінки підтвердили, що вона мала білого собаку, але останнім часом улюбленця не бачили.

Нагадаємо, порода цвергшнауцер увійшла в топ собак-довгожителів від ветеринара Аміра Анварі. Це невеликі, але активні песики, вони грайливі й допитливі.

У грудні 2023 року поліція інформувала, що киянка викинула з вікна цуценя. 2-місячний песик, придбаний на ринку "для себе", загинув через отримані травми.