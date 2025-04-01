В Литве нашли тело последнего четвертого солдата США, который попал в болото на бронеавтомобиле
В Литве через неделю поисков нашли тело четвертого и последнего солдата США, который исчез во время учений вместе с собратьями. Их автомобиль попал в болото. Для этого водоем пришлось высушивать.
Об окончании поисковой операции сообщает издание Axios.
Тела американских солдат искали неделю. Они исчезли во время учений НАТО вблизи города Пабраде, недалеко от литовско-белорусской границы. На следующий день их автомобиль обнаружили в болоте.
Личности четырех солдат, которые происходят из 1-й бригады 3-й пехотной дивизии в Форт-Стюарте, штат Джорджия, не разглашаются, пока не будут уведомлены их ближайшие родственники, говорится в пресс-релизе Управления по связям с общественностью армии США в Европе и Африке. во вторник.
"Прошлая неделя была разрушительной. Сегодня наши сердца несут бремя невыносимой боли из-за потери нашего последнего солдата Dogface", — генерал-майор Кристофер Норри, 3-й инф. Div. командующий генерал.
Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене выразила свои соболезнования семьям солдат в заметке в X понедельник.
"Эти молодые люди всегда будут жить в сердце Литвы. Никакими словами нельзя адекватно выразить нашу благодарность за их самоотверженную жертву в выборе профессии солдата", — написала она.
Напомним, что в Литве 31 марта нашли мертвыми трех американских солдат, которые исчезли на полигоне в Пабраде возле границы с Беларусью 6 дней назад.
Президент США Дональд Трамп заявил, что берег водоема мог обвалиться под весом бронеавтомобиля, из-за чего бойцы оказались в болоте и погибли.