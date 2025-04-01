В Литві знайшли тіло останнього четвертого солдата США, який потрапив у болото на бронеавтомобілі

У Литві через тиждень пошуків знайшли тіло четвертого й останнього солдата США, який зник під час навчань разом із побратимами. Їхній автомобіль потрапив у болото. Для цього водойму довелося висушувати.

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Про закінчення пошукової операції повідомляє видання Axios.

Тіла американських солдатів шукали тиждень. Вони зникли під час навчань НАТО поблизу міста Пабраде, неподалік литовсько-білоруського кордону. Наступного дня їхній автомобіль виявили у болоті.

Особи чотирьох солдатів, які походять з 1-ї бригади 3-ї піхотної дивізії у Форт-Стюарті, штат Джорджія, не розголошуються, поки не будуть повідомлені їхні найближчі родичі, йдеться в пресрелізі Управління зі зв’язків з громадськістю армії США в Європі та Африці. у вівторок.

"Минулий тиждень був руйнівним. Сьогодні наші серця несуть тягар нестерпного болю через втрату нашого останнього солдата Dogface", — генерал-майор Крістофер Норрі, 3-й інф. Div. командуючий генерал.

Міністр оборони Литви Довіле Шакалієне висловила свої співчуття родинам солдатів у дописі в X понеділок.

"Ці молоді люди завжди житимуть у серці Литви. Ніякими словами не можна адекватно висловити нашу вдячність за їхню самовіддану жертву у виборі професії солдата", – написала вона.

Нагадаємо, що у Литві 31 березня знайшли мертвими трьох американських солдатів, які зникли на полігоні в Пабраде біля кордону з Білоруссю 6 днів тому.

Президент США Дональд Трамп заявив, що берег водойми міг обвалитися під вагою бронеавтомобіля, через що бійці опинилися у болоті і загинули.