Все из-за iPhone: в Белом доме нашли виновного в скандале вокруг утечки данных, — СМИ

Советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Волц добавил журналиста The Atlantic Джеффри Голдберга к групповому чату в Signal после того, как он ошибочно сохранил номер несколько месяцев до того под контактом другого лица, которого он намеревался добавить к беседе. Расследование также показало, что ошибочное сохранение случилось из-за особенностей некоторых алгоритмов смартфонов iPhone.

Related video

О новых подробностях скандала в Белом доме относительно утечки секретных данных сообщило издание The Guardian в своем эксклюзивном материале за 6 апреля.

После скандала, прогремевшего на весь мир, в Белом доме провели внутреннее расследование, которое выяснило, что к утечке данных привел ряд случайных событий.

Все началось с того, когда главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг, к которому Дональд Трамп выражал неприязнь, во время предвыборной кампании нынешнего американского лидера обратился с запросом через электронную почту в штаб Трампа, запросив комментарий. Тогдашний представитель Дональда Трампа Брайан Хьюз (сейчас — спикер Совета национальной безопасности США) вставил в текстовое сообщение, направленное Майку Волцу, скопированный из этого письма текст, включая номер телефона журналиста, и в таком виде отправил его.

Волц, который уже тогда был частью команды нынешнего американского лидера, получил письмо, однако на запрос журналиста так и не предоставил ответа. Однако он случайно сохранил контакты Голдберга в своем смартфоне — iPhone — под именем Хьюза.

"По данным Белого дома, номер был ошибочно сохранен во время "обновления предложения контактов" в iPhone Волца, что один человек описал как функцию, когда алгоритм iPhone добавляет ранее не известный номер к действующему контакту, который, как он обнаружил, может быть связан с ним", — говорится в материале The Guardian.

В материале CBS News за 6 апреля, касающемся внутреннего расследования в Белом доме относительно скандала с утечкой данных, говорится о том, что Уолц много раз звонил настоящему спикеру Трампа с того времени, ведь его телефон не идентифицировал контакты Голдберга с контактами Хьюза.

"Когда Волц попытался добавить Хьюза в чат Signal, он запросил неправильный номер Хьюза из его телефонного каталога. Signal, зная, что номер принадлежит Голдбергу, очевидно, идентифицировал его как "JG"", — сообщают в CBS News.

Когда Голдберг по ошибке попал в секретный чат Signal, то никто из команды Трампа этого не заметил.

Отметим, что Волц обсуждал в этом чате ход российско-украинской войны. Об этом Фокус рассказывал 1 апреля.

Также вскоре после скандала стало известно, что Трамп советовался среди своих, стоит ли увольнять Волца. Об этом стало известно 30 марта.