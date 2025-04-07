Все через iPhone: у Білому домі знайшли винного у скандалі довкола витоку даних, — ЗМІ

Радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волц додав журналіста The Atlantic Джеффрі Голдберга до групового чату у Signal після того, як він помилково зберіг номер кілька місяців до того під контактом іншої особи, яку він мав наміри додати до бесіди. Розслідування також показало, що помилкове збереження трапилося через особливості деяких алгоритмів смартфонів iPhone.

Related video

Про нові подробиці скандалу у Білому домі щодо витоку секретних даних повідомило видання The Guardian у своєму ексклюзивному матеріалі за 6 квітня.

Після скандалу, що прогримів на цілий світ, у Білому домі провели внутрішнє розслідування, яке з'ясувало, що до витоку даних призвела низка випадкових подій.

Все почалося з того, коли головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг, до якого Дональд Трамп висловлював неприязнь, під час передвиборчої кампанії теперішнього американського лідера звернувся із запитом через електронну пошту у штаб Трампа, запросивши коментар. Тодішній речник Дональда Трампа Браян Хьюз (зараз — речник Ради національної безпеки США) вставив у текстове повідомлення, скероване до Майка Волца, скопійований із цього листа текст включно з номером телефона журналіста, і в такому вигляді відправив його.

Волц, який вже тоді був частиною команди теперішнього американського лідера, отримав листа, однак на запит журналіста так і не надав відповіді. Однак він випадково зберіг контакти Голдберга у своєму смартфоні — iPhone — під іменем Хьюза.

"За даними Білого дому, номер був помилково збережений під час "оновлення пропозиції контактів" в iPhone Волца, що одна людина описала як функцію, коли алгоритм iPhone додає раніше не відомий номер до чинного контакту, який, як він виявив, може бути пов'язаний з ним", — йдеться у матеріалі The Guardian.

У матеріалі CBS News за 6 квітня, що стосується внутрішнього розслідування у Білому домі щодо скандалу із витоком даних, йдеться про те, що Волц багато разів телефонував до справжнього речника Трампа з того часу, адже його телефон не ідентифікував контакти Голдберга з контактами Хьюза.

"Коли Волц спробував додати Хьюза до чату Signal, він запросив неправильний номер Хьюза з його телефонного каталогу. Signal, знаючи, що номер належить Голдбергу, очевидно, ідентифікував його як "JG"", — повідомляють у CBS News.

Коли Голдберг помилково потрапив у секретний чат Signal, то ніхто із команди Трампа цього не помітив.

Зазначимо, що Волц обговорював у цьому чаті хід російсько-української війни. Про це Фокус розповідав 1 квітня.

Також невдовзі після скандалу стало відомо, що Трамп радився серед своїх, чи варто звільняти Волца. Про це стало відомо 30 березня.