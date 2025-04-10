Новая ошибка: Трамп позвонил советнику по нацбезопасности, которого уволил семь лет назад

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп неожиданно позвонил бывшему советнику по национальной безопасности Герберту МакМастеру, которого уволил с должности семь лет назад. Когда выяснилась ошибка, глава Белого дома отругал собеседника, рассказало медиа CBS News.

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О деталях новой ошибки, которую допустила администрация Дональда Трампа, говорится в статье CBS News.

Журналисты пообщались с четырьмя анонимными источниками в Белом доме, которые сообщили об инциденте с ложным телефонным звонком. Как выяснилось, 3 марта Герберту МакМастеру, генерал-лейтенанту армии США в отставке, позвонили из Вашингтона и предупредили о разговоре с президентом США. Офицер не ожидал разговора, поскольку был уволен с должности советника по нацбезопасности много лет назад. Тем временем он услышал голос Трампа, который назвал его не Гербертом, а Генри. Когда же генерал уточнил свою фамилию и имя, то нарвался на грубость со стороны президента США, рассказали источники медиа.

"Зачем мне говорить с МакМастером?" — воскликнул Трамп.

Как рассказали собеседники CBS News, голос президента был "пренебрежительным", а затем он "резко критиковал своего бывшего помощника".

Между тем источники объяснили, почему возникла проблема. Вероятно, глава Белого дома планировал пообщаться с губернатором Каролины Генри МакМастером. Организовать звонок поручили помощнику президента, который, как предполагают, допустил ошибку и набрал не того человека.

Между тем журналисты объяснили, что Трамп действительно не мог звонить Грегори МакМастеру, поскольку накануне, 2 марта, он назвал генерала "слабым и абсолютно неэффективным неудачником". В свою очередь МакМастер раскритиковал отношение своего бывшего руководителя к президенту РФ Владимиру Путину. По мнению генерала, глава Кремля даже не собирается прислушиваться к просьбам Трампа о перемирии.

Отметим, 24 марта издание The Atlantic рассказало о другой ошибке администрации Белого дома. Главный редактор издания Джеффри Голдберг сообщил, что его добавили в секретный чат в мессенджере Signal. Участниками чата были все топ-чиновники — советник по нацбезопасности Майкл Уолтц, министр обороны Пит Гегсет, вице-президент Джей Ди Вэнс, директор национальной разведки Тулси Габбард, директор ЦРУ Джона Рэтклиффа и другие. В какой-то момент Гегсет сообщил о планах США нанести удар по прокси Ирана хуситам. Среди прочего, глава Минобороны едва не выдал личность агента, который наводил на цель.

Первая реакция Белого дома заключалась в отрицании ошибки, но после этого The Atlantic опубликовало скриншоты реальных сообщений. Впоследствии Майкл Уолтц взял на себя ответственность за ошибку, а спецслужбы начали расследование, чтобы выяснить причины инцидента.

Напоминаем, 8 апреля миллиардер и глава Департамента эффективности Илон Маск обозвал советника Трампа по торговым вопросам. Вскоре после этого глава Белого дома объявил таможенную паузу.