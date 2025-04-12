Трамп собирается заключить 90 торговых сделок за 90 дней "тарифной паузы", — Reuters

Администрация президента Дональда Трампа планирует заключить 90 торговых соглашений за 90 дней.

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Об этом пишет агентство Reuters.

Торговый советник Белого дома Питер Наварро заявил, что министр финансов США Скотт Бессент, торговый представитель США Джеймисон Грир и министр торговли Говард Лютник могли бы справиться с этой задачей.

"Итак, мы собираемся провести 90 сделок за 90 дней. Это возможно", — сказал он в эфире Fox Business Network.

По его словам, в конечном итоге главным переговорщиком все равно будет президент США Дональд Трамп.

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"Ничто не делается без его тщательного изучения", — сказал Наварро.

Трамп начал 90-дневный отсчет, приостановив реализацию своих более высоких тарифов для многих стран. Он сказал, что пауза в полтора месяца позволит достичь двусторонних соглашений с США.

В свою очередь руководитель Института политики азиатского общества Венди Катлер отметила, что достижение торговых соглашений, которые удовлетворят и Трампа, и финансовые рынки, является "огромной задачей". По ее словам, команде Трампа, вероятно, придется отдать приоритет ключевым странам и продлить 90-дневную паузу для других. Даже пересмотр положений Соглашения о свободной торговле между США и Южной Кореей по автомобильной и сталелитейной промышленности, что является самой незначительной торговой сделкой Трампа первого срока, заняло более восьми месяцев, напомнила она.

Одним из первых должностных лиц по внешней торговле, которые прибудут в Вашингтон для переговоров о снижении пошлин, станет глава внешнеторгового ведомства Евросоюза Марош Шефчович.

Напомним, из-за новых пошлин президент США Дональд Трамп потерял $500 млн. Всего за неделю капитал американского лидера снизился с $4,7 до 4,2 млрд.

Также Фокус писал, что три американских предпринимателя, Илон Маск, Джефф Безос и Марк Цукерберг, смогли нарастить свое состояние после объявления тарифной паузы.