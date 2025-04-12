Трамп збирається укласти 90 торгових угод за 90 днів "тарифної паузи", — Reuters

Адміністрація президента Дональда Трампа планує укласти 90 торговельних угод за 90 днів.

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Про це пише агентство Reuters.

Торговий радник Білого дому Пітер Наварро заявив, що міністр фінансів США Скотт Бессент, торговий представник США Джеймісон Грір і міністр торгівлі Говард Лютник могли б впоратися з цим завданням.

"Отже, ми збираємося провести 90 угод за 90 днів. Це можливо", — сказав він в ефірі Fox Business Network.

За його словами, в кінцевому підсумку головним переговірником все одно буде президент США Дональд Трамп.

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"Ніщо не робиться без його ретельного вивчення", — сказав Наварро.

Трамп почав 90-денний відлік, призупинивши реалізацію своїх вищих тарифів для багатьох країн. Він сказав, що пауза в півтора місяця дасть змогу досягти двосторонніх угод зі США.

Зі свого боку керівниця Інституту політики азійського суспільства Венді Катлер зазначила, що досягнення торговельних угод, які задовольнять і Трампа, і фінансові ринки, є "величезним завданням". За її словами, команді Трампа, ймовірно, доведеться віддати пріоритет ключовим країнам і продовжити 90-денну паузу для інших. Навіть перегляд положень Угоди про вільну торгівлю між США та Південною Кореєю щодо автомобільної та сталеливарної промисловості, що є найнезначнішою торговельною угодою Трампа першого терміну, зайняв понад вісім місяців, нагадала вона.

Одним із перших посадовців із зовнішньої торгівлі, які прибудуть до Вашингтона для переговорів про зниження мит, стане глава зовнішньоторговельного відомства Євросоюзу Марош Шефчович.

Нагадаємо, через нові мита президент США Дональд Трамп втратив $500 млн. Загалом за тиждень капітал американського лідера знизився з $4,7 до 4,2 млрд.

Також Фокус писав, що три американські підприємці, Ілон Маск, Джефф Безос і Марк Цукерберг, змогли наростити свої статки після оголошення тарифної паузи.