"Плюс" $130 мільярдів: Маск, Цукерберг та Безос розбагатіли після тарифної паузи Трампа

Три американських підприємці, Ілон Маск, Джефф Безос та Марк Цукерберг, наростили статки після оголошення тарифної паузи. При цьому вони змогли повернути частину коштів, втрачених з початку 2025 року, свідчить інфографіка агентства Bloomberg.

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Зміни у багатствах мільярдерів показують дані рейтингу Bloomberg Billionaire Index.

Рейтинг демонструє профілі 500 найбагатших людей світу, вказано на порталі агентства. Станом на 10 квітня бачимо, що незмінними лідерами списку є Маск (власник Tesla, SpaceX, X), Безос (Amazon) та Цукерберг (Meta, Facebook). При цьому у графі Last change — останні зміни у статках. Бачимо, що станом на 10 квітня Маск розбагатів на 25,9 млрд дол., Безос — на 18,5 млрд дол., Цукерберг — на 25,8 млрд дол. Сумарне зростання трійки лідерів — на 134 млрд дол., підрахувало агентство.

Сусідній стовпець YTD change — втрати з початку 2025 року. Ця графа показує, що після приходу до влади Дональда Трампа Маск втратив 100 мільярдів, а після митної паузи повернув третину. Тим часом найкраща ситуація у Цукерберга: він втратив 700 млн дол., а повернув у чотири рази більше.

Мита Трампа - як змінились багатства Маска, Безоса та Цукерберга 10 квітня Фото: Bloomberg

Якщо клацнути на ім'я кожного з трійки лідерів, то можна побачити, що усі вони досягнули піка багатства в кінці 2024 року. Після цього почали стрімко втрачати й досі не повернулись до попереднього рівня, свідчать дані Bloomberg.

Мита Трампа - зміни статків Ілона Маска Мита Трампа - зміни статків Джеффа Безоса Мита Трампа - зміни статків Марка Цукерберга

Мита Трампа — деталі

Зазначимо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про "великий день для американців" та запровадив мита на товари майже усіх країн світу: від Китаю та ЄС до безлюдних островів поруч з Австралією. Наприклад, для ЄС зростання до 39%, для України — 10%, а до РФ, Білорусі, КНДР та Куби ніяких санкцій не було. Видання Le Monde звернуло увагу, що росіяни продовжують продавати американцям товарів на 3 млрд дол., але чомусь не отримали зростання мит.

Через суперечки з Китаєм 9 квітня глава Білого дому підняв мита для цієї країни до 125%, водночас для інших — мита ставляться на паузу на 90 днів. Трамп заявив, що усі, крім КНР, мають послаблення мит до рівня 10%, а потім він вирішить, що робитиме далі.

Нагадуємо, 8 квітня Ілон Маск публічно розкритикував радника Трампа з торгівельних питань. Тим часом у США вирішили створити слідчу групу, яка з'ясує, чи були незаконні біржові махінації, пов'язані з митною паузою. Напередодні рішення глави Білого дому з'явилась заява керівниці Європейського Центрального банку, яке стосувалось систем Visa та Mastercard.