Замість Visa, Mastercard: ЄС може створити власну платіжну систему через мита Трампа (відео)

Для Європейського Союзу було б корисно створити власну платіжну систему замість Visa, Mastercard, PayPal, щоб не залежати від Білого дому і, зокрема, від мит Дональда Трампа. Таким чином європейці захистяться від невизначеності та непередбачуваності. Про плани європейців для захисту від зовнішніх негативних впливів розповіла глава Європейського Центрального Банку Крістін Лагард.

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Коментар Лагард щодо платіжної системи ЄС та мит Трампа з'явився в інтерв'ю ірландському радіо Newstalk.

Мита Трампа - Крістін Лагард про небезпеку мит Трампа та витоків інформації див. з 6:50

Слова глави ЄЦБ пролунали 2 квітня, напередодні заяви президента США Дональда Трампа про зростання мит для майже усіх держав світу. Лагард пояснила, що європейцям слід стати більше незалежними від рішень Вашингтона, а також Китаю. З огляду на це ЄС варто було б створити власну платіжну систему, заважила вона.

"Я думаю, що ми повинні зменшити цю вразливість та переконатись, що є доступна європейська пропозиція. На всяк випадок. Оскільки ви ніколи не знаєте точно, чи все гаразд", — сказала Лагард.

Щоразу, коли людина використовує існуючу на сьогодні платіжну систему, дані ідуть за межі ЄС, додала глава ЄЦБ. Крім того, використання цих систем залежить від рішень закордонних політиків. Зі слів Лагард, європейці останнім часом надто часто чують слова "невизначеність" та "непередбачуваність".

"В більшості цифрових платежів — електронна комерція або коли ви використовуєте свою картку чи телефон — ви завжди покладаєтеся на неєвропейську інфраструктуру. Зазвичай це відбувається через Visa, MasterCard, PayPal, Alipay. Звідки всі вони? Або США, або Китай. Весь механізм інфраструктури, який дозволяє здійснювати платежі, кредитні та дебетові, не є європейським рішенням", — додала Лагард, обґрунтовуючи потребу у європейських платіжній системі.

Мита Трампа — деталі

Зазначимо, президент США Дональд Трамп запровадив додаткові мита на товари та послуги, які американці отримують від майже усіх держав світу. При цьому глава Білого дому пояснив, що таким чином виправлять негативний торгівельний баланс, коли в США надходить більше товарів, ніж продається

Незадовго до заяви Вашингтона у Євросоюзі почали міркувати над тим, як відповісти на зростання мит, написало видання Politico. Зі слів неназваних джерел з Брюсселя, може іти мова про накладання обмежень на діяльність американських компаній у сфері Big Tech (Google, Meta, Amazon), а також на банківську сферу. На момент публікації Politico, говорили про додаткову регуляцію банків JP Morgan, Bank of America та обмеження в інвестиціях.

Нагадуємо, 7 квітня агентство Bloomberg повідомило про падіння ціни на нафту РФ, яке сталось через чотири дні після запровадження мит Трампа. Тим часом економіст Олексій Муха пояснив, як пов'язана ціна на нафту та світова економічна рецесія.