Вместо Visa, Mastercard: ЕС может создать собственную платежную систему из-за пошлин Трампа (видео)

Для Европейского Союза было бы полезно создать собственную платежную систему вместо Visa, Mastercard, PayPal, чтобы не зависеть от Белого дома и, в частности, от пошлин Дональда Трампа. Таким образом европейцы защитятся от неопределенности и непредсказуемости. О планах европейцев для защиты от внешних негативных воздействий рассказала глава Европейского Центрального Банка Кристин Лагард.

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Комментарий Лагард относительно платежной системы ЕС и пошлин Трампа появился в интервью ирландскому радио Newstalk.

Пошлины Трампа — Кристин Лагард об опасности пошлин Трампа и утечек информации см. с 6:50

Слова главы ЕЦБ прозвучали 2 апреля, накануне заявления президента США Дональда Трампа о росте пошлин для почти всех государств мира. Лагард объяснила, что европейцам следует стать более независимыми от решений Вашингтона, а также Пекина. Учитывая это, ЕС следовало бы создать собственную платежную систему, заметила она.

"Я думаю, что мы должны уменьшить эту уязвимость и убедиться, что есть доступное европейское предложение. На всякий случай. Поскольку вы никогда не знаете точно, все ли в порядке", — сказала Лагард.

Каждый раз, когда человек использует существующую на сегодня платежную систему, данные уходят за пределы ЕС, добавила глава ЕЦБ. Кроме того, использование этих систем зависит от решений зарубежных политиков. По словам Лагард, европейцы в последнее время слишком часто слышат слова "неопределенность" и "непредсказуемость".

"В большинстве цифровых платежей — электронная коммерция или когда вы используете свою карточку или телефон — вы всегда полагаетесь на неевропейскую инфраструктуру. Обычно это происходит через Visa, MasterCard, PayPal, Alipay. Откуда все они? Или США, или Китай. Весь механизм инфраструктуры, который позволяет осуществлять платежи, кредитные и дебетовые, не является европейским решением", — добавила Лагард, обосновывая потребность в европейских платежной системе.

Пошлины Трампа — детали

Отметим, президент США Дональд Трамп ввел дополнительные пошлины на товары и услуги, которые американцы получают от почти всех государств мира. При этом глава Белого дома пояснил, что таким образом исправят отрицательный торговый баланс, когда в США поступает больше товаров, чем продается

Незадолго до заявления Вашингтона в Евросоюзе начали размышлять над тем, как ответить на рост пошлин, написало издание Politico. По словам неназванных источников из Брюсселя, может идти речь о наложении ограничений на деятельность американских компаний в сфере Big Tech (Google, Meta, Amazon), а также на банковскую сферу. На момент публикации Politico, говорили о дополнительной регуляции банков JP Morgan, Bank of America и ограничениях в инвестициях.

Напоминаем, 7 апреля агентство Bloomberg сообщило о падении цены на нефть РФ, которое произошло через четыре дня после введения пошлин Трампа. Между тем экономист Алексей Муха объяснил, как связана цена на нефть и мировая экономическая рецессия.