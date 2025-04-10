"Плюс" $80 миллиардов: Маск, Цукерберг и Безос разбогатели после тарифной паузы Трампа

Три американских предпринимателя, Илон Маск, Джефф Безос и Марк Цукерберг, нарастили состояние после объявления тарифной паузы. При этом они смогли вернуть часть средств, потерянных с начала 2025 года, свидетельствует инфографика агентства Bloomberg.

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Изменения в богатствах миллиардеров показывают данные рейтинга Bloomberg Billionaire Index.

Рейтинг демонстрирует профили 500 самых богатых людей мира, указано на портале агентства. По состоянию на 10 апреля видим, что неизменными лидерами списка являются Маск (владелец Tesla, SpaceX, X), Безос (Amazon) и Цукерберг (Meta, Facebook). При этом в графе Last change — последние изменения в состоянии. Видим, что по состоянию на 10 апреля Маск разбогател на 25,9 млрд долл., Безос — на 18,5 млрд долл., Цукерберг — на 25,8 млрд долл. Суммарный рост тройки лидеров — на 80 млрд долл., подсчитало агентство.

Соседний столбец YTD change — потери с начала 2025 года. Эта графа показывает, что после прихода к власти Дональда Трампа Маск потерял 100 миллиардов, а после таможенной паузы вернул треть. Между тем лучшая ситуация у Цукерберга: он потерял 700 млн долл., а вернул в четыре раза больше.

Пошлины Трампа — как изменились богатства Маска, Безоса и Цукерберга 10 апреля Фото: Bloomberg

Если щелкнуть на имя каждого из тройки лидеров, то можно увидеть, что все они достигли пика богатства в конце 2024 года. После этого начали стремительно терять и до сих пор не вернулись к предыдущему уровню, свидетельствуют данные Bloomberg.

Пошлины Трампа — изменения состояния Илона Маска Пошлины Трампа — изменения состояния Джеффа Безоса Пошлины Трампа — изменения состояния Марка Цукерберга

Пошлины Трампа — детали

Отметим, 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о "большом дне для американцев" и ввел пошлины на товары почти всех стран мира: от Китая и ЕС до необитаемых островов рядом с Австралией. Например, для ЕС рост до 39%, для Украины — 10%, а к РФ, Беларуси, КНДР и Кубе никаких санкций не было. Издание Le Monde обратило внимание, что россияне продолжают продавать американцам товаров на 3 млрд долл., но почему-то не получили роста пошлин.

Из-за споров с Китаем 9 апреля глава Белого дома поднял пошлины для этой страны до 125%, в то же время для других — пошлины ставятся на паузу на 90 дней. Трамп заявил, что все, кроме КНР, имеют ослабление пошлин до уровня 10%, а потом он решит, что будет делать дальше.

Напоминаем, 8 апреля Илон Маск публично раскритиковал советника Трампа по торговым вопросам. Между тем в США решили создать следственную группу, которая выяснит, были ли незаконные биржевые махинации, связанные с таможенной паузой. Накануне решения главы Белого дома появилось заявление руководительницы Европейского Центрального банка, которое касалось систем Visa и Mastercard.