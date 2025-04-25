Не быть Чемберленом: в МИД Польши отреагировали на заявление Дуды о территориальных уступках Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ответ на интервью президента страны Анджея Дуды относительно территориальных уступок Украины посоветовал последнему "не действовать как Чемберлен".

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Об этом он написал в сети Х.

"Я советую президенту Дуде не действовать как Чемберлен в этой войне", — говорится в сообщении.

Пост Радослава Сикорского относительно интервью Анджея Дуды Фото: соцсеть Х

В интервью изданию Euronews президент Польши Анджей Дуда рассказал, что только Соединенные Штаты Америки и конкретно президент страны Дональд Трамп способны положить конец российско-украинской войне. Он подчеркнул, что будущий мир потребует сложных компромиссов с обеих сторон.

Также лидер страны подчеркнул, что прочный мир должен основываться на взаимных уступках, а война истощает как Россию, так и Украину.

"Это должен быть компромисс. Я имею в виду, что де-факто этот мир должен, по моему мнению, сводиться к тому, что ни одна из сторон не сможет сказать, что выиграла эту войну, потому что каждой стороне придется в каком-то смысле уступить", — подчеркнул польский глава.

Анджей Дуда признался, что ожидал жесткого подхода от Дональда Трампа, который стремится выровнять диспропорции в торговых отношениях и заботиться об интересах Америки. Он отметил, что американский президент привносит свои методы ведения бизнеса в политику и ведет переговоры очень жестко, требуя такого же жесткого подхода от его партнеров.

Кто такой Чемберлен

Артур Невилл Чемберлен — британский государственный деятель, политик, лидер Консервативной партии "Тори", сторонник "политики умиротворения" Германии, премьер-министр Великобритании до мая 1940 года. Вместе с французским представителем Эдуаром Даладье, дуче Бенито Муссолини и фюрером Адольфом Гитлером был одним из подписантов Мюнхенского соглашения 30 сентября 1938 года о присоединении Судетской области Чехословакии в состав Третьего Рейха.

Напомним, в интервью Times Дональд Трамп заявил, что Украина спровоцировала войну с Россией своим желанием вступить в НАТО. По словам американского лидера, президент Украины Владимир Зеленский якобы понимает, что Крым для Украины потерян.

Добавим, что делегация Украины и представители европейских партнеров сформулировали список требований к мирному соглашению. Список состоит из пяти пунктов и содержит надежду, что не будет официального признания оккупации Крыма.