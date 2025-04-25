Не бути Чемберленом: у МЗС Польщі відреагували на заяву Дуди про територіальні поступки України

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у відповідь на інтерв'ю президента країни Анджея Дуди щодо територіальних поступок України порадив останньому "не діяти як Чемберлен".

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Про це він написав у мережі Х.

"Я раджу президентові Дуді не діяти як Чемберлен у цій війні", — йдеться в повідомленні.

Пост Радослава Сікорського щодо інтерв'ю Анджея Дуди Фото: соцмережа Х

В інтерв'ю виданню Euronews президент Польщі Анджей Дуда розповів, що лише Сполучені Штати Америки та конкретно президент країни Дональд Трамп здатні покласти край російсько-українській війні. Він підкреслив, що майбутній світ вимагатиме складних компромісів з обох боків.

Також лідер країни наголосив, що міцний мир має ґрунтуватися на взаємних поступках, а війна виснажує як Росію, так і Україну.

"Це має бути компроміс. Я маю на увазі, що де-факто цей світ повинен, на мою думку, зводитися до того, що жодна зі сторін не зможе сказати, що виграла цю війну, тому що кожній стороні доведеться у якомусь сенсі поступитися", — наголосив польський очільник.

Анджей Дуда зізнався, що очікував жорсткого підходу від Дональда Трампа, який прагне вирівняти диспропорції у торгівельних відносинах та піклуватися про інтереси Америки. Він наголосив, що американський президент привносить свої методи ведення бізнесу в політику і веде переговори дуже жорстко, вимагаючи такого ж жорсткого підходу від його партнерів.

Хто такий Чемберлен

Артур Невілл Чемберлен — британський державний діяч, політик, лідер Консервативної партії "Торі", прихильник "політики умиротворення" Німеччини, прем'єр-міністр Великої Британії до травня 1940 року. Разом з французьким представником Едуаром Даладьє, дуче Беніто Муссоліні та фюрером Адольфом Гітлером був одним з підписантів Мюнхенської угоди 30 вересня 1938 про приєднання Судетської області Чехословаччини до складу Третього Рейху.

Нагадаємо, в інтерв'ю Times Дональд Трамп заявив, що Україна спровокувала війну з Росією своїм бажанням вступити до НАТО. За словами американського лідера, президент України Володимир Зеленський нібито розуміє, що Крим для України втрачений.

Додамо, що делегація України та представники європейських партнерів сформулювали список вимог до мирної угоди. Список складається з п'яти пунктів та містить сподівання, що не буде офіційного визнання окупації Криму.