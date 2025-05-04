Второй раз за 5 лет: Арестовича за границей едва не убила молния

Экс-советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, которого недавно внесли в санкционные списки, едва не била молния.

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Об этом он рассказал в своем телеграм-канале 4 мая.

"В самолет, в котором я только что летел, попала молния. Причем вспышка и удар были прямо рядом с местом, где я сидел", — написал он.

Экс-советник Офиса президента Украины отметил, что уже не впервые переживает подобное "покушение" природы на свою жизнь.

"Пять лет назад на праздновании моего дня рождения, влупило прямо в крышу навеса, под которым я поднимал бокал, в момент тоста. Если ваши вечеринки не похожи на мои, даже не зовите", — написал он.

Напомним, что актер "Квартала 95" Евгений Кошевой возмутился заявлениями бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, который сейчас отсиживается за границей, что Украина должна отдать России 4 области.

Также ранее Арестович возмутил сеть высказываниями о расстреле РФ бойцов ВСУ. По мнению Арестовича, перед смертью они вели себя не так, как должны были бы. По его мнению, эти защитники могли бы стать "нормальными бойцами", но как результат — убиты россиянами, потому что не имели поддержки, обеспечения и планирования.