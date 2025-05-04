Вдруге за 5 років: Арестовича за кордоном ледь не вбила блискавка

Ексрадника Офісу президента України Олексія Арестовича, якого нещодавно внесли до санкційних списків, ледь не била блискавка.

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Про це він розповів у своєму телеграм-каналі 4 травня.

"В літак, в якому я щойно летів, влучила блискавка. Причому спалах і удар були прямо поряд з місцем, де я сидів", — написав він.

Ексрадник Офісу президента України зауважив, що вже не вперше переживає подібниий "замах" природи на своє життя.

"П'ять років тому на святкуванні мого дня народження, влупило прямо в дах навісу, під яким я піднімав келих, у момент тосту. Якщо ваші вечірки не схожі на мої, навіть не кличте", — написав він.

Нагадаємо, що актор "Кварталу 95" Євген Кошовий обурився заявами колишнього радника Офісу президента України Олексія Арестовича, який зараз відсиджується за кордоном, що Україна має віддати Росії 4 області.

Також раніше Арестович збурив мережу висловлюваннями про розстріл РФ бійців ЗСУ. На думку Арестовича, перед смертю вони поводилися не так, як мали б. На його думку, ці захисники могли б стати "нормальними бійцями" , але як результат — вбиті росіянами, бо не мали підтримки, забезпечення і планування.