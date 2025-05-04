Побил рекорд Зеленского: президент Мальдив провел самую длинную в мире пресс-конференцию для СМИ

Президент островного государства Мальдивы Мохамед Муиззу провел почти 15-часовую пресс-конференцию для журналистов. Этим он побил мировой рекорд, который принадлежал президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Об этом сообщает AFP.

Офис мальдивского президента сообщил, что его пресс-конференция началась в субботу, 3 мая, в 10 утра по местному времени и продолжалась 14 часов и 54 минуты, где были небольшие перерывы для совершения молитв. На мероприятии присутствовали 20 представителей СМИ.

"Конференция продолжалась и после полуночи — новый мировой рекорд среди президентов — президент Муиззу непрерывно отвечал на вопросы журналистов", — говорится в заявлении его канцелярии.

Предыдущий рекорд принадлежал украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Тогда глава государства провел 14-часовую пресс-конференцию, которая почти вдвое превысила 7-часовой разговор белорусского главы государства Александра Лукашенко.

Журналисты указывают, что лидеры Мальдив не впервые ставят необычные рекорды. Предшественник Муиззу, Мохаммед Нашид, установил другой мировой рекорд — он провел первое в истории подводное заседание кабинета министров в 2009 году.

Тогда глава государства вместе с чиновниками нырнул в Индийский океан с аквалангами, а встреча транслировалась по национальному телевидению.

Ранее стало известно о главных заявлениях Зеленского на пресс-конференции по третьей годовщине войны. Глава государства пообщался с представителями СМИ по ряду вопросов.

Впоследствии сообщалось о заявлениях главы государства на пресс-конференции с главой ЮАР Рамафосой. Зеленский отметил, что Украина готова сесть за стол переговоров после полного прекращения огня.