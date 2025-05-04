Побив рекорд Зеленського: президент Мальдівів провів найдовшу в світі пресконференцію для ЗМІ

Президент острівної держави Мальдіви Мохамед Муїззу провів майже 15-годинну пресконференцію для журналістів. Цим він побив світовий рекорд, який належав президенту України Володимиру Зеленському.

Related video

Про це повідомляє AFP.

Офіс мальдівського президента повідомив, що його пресконференція почалася в суботу, 3 травня, о 10-й ранку за місцевим часом і тривала 14 годин і 54 хвилини, де були невеликі перерви для здійснення молитов. На заході були присутні 20 представників ЗМІ.

"Конференція тривала й після опівночі — новий світовий рекорд серед президентів — президент Муїззу безперервно відповідав на запитання журналістів", — йдеться в заяві його канцелярії.

Попередній рекорд належав українському президенту Володимиру Зеленському. Тоді глава держави провів 14-годинну прес-конференцію, яка майже вдвічі перевищила 7-годинну розмову білоруського глави держави Олександра Лукашенка.

Журналісти вказують, що лідери Мальдівів не вперше ставляють незвичні рекорди. Попередник Муїззу, Мохаммед Нашид, установив інший світовий рекорд — він провів перше в історії підводне засідання кабінету міністрів у 2009 році.

Тоді глава держави разом з чиновниками пірнув в Індійський океан з аквалангами, а зустріч транслювалася на національному телебаченню.

Раніше стало відомо про головні заяви Зеленського на пресконференції щодо третьої річниці війни. Глава держави поспілкувався з представниками ЗМІ щодо низки питань.

Згодом повідомлялося про заяви глави держави на пресконференції з очільником ПАР Рамафосою. Зеленський відзначив, що Україна готова сісти за стіл перемовин після повного припинення вогню.