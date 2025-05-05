"Продолжайте быть глупыми": Трамп рассказал, как лидеры ЕС уговаривали его позвонить Путину (видео)

Лидеры ЕС много раз просили президента США Дональда Трампа позвонить президенту РФ Владимиру Путину из-за того, что глава Кремля не брал трубку от европейских лидеров.

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Об этом Трамп заявил в интервью NBC News.

"Лидеры ЕС много раз просили меня позвонить Путину, потому что он не отвечает на их звонки", — сказал Трамп.

Он пояснил, что уже привык к тому, что его постоянно обманывают, однако подчеркнул, что пока "не знает", есть ли недоразумение между ним и Путиным.

"Я скажу вам об этом через месяц или через две недели. Пока что я не знаю. Могу сказать одно — его амбиции в значительной степени были снижены, когда он понял, что теперь я возглавляю процесс", — отметил Трамп.

Кроме того, президент США заявил, что Америка "ближе к одной стороне" и "не так близка к другой", однако не уточнил к какой именно из воюющих сторон склоняются США.

"Придет время, когда я скажу: "Окей, продолжайте быть глупыми". Мы говорим об ужасной ненависти между этими двумя людьми (Путиным и Зеленским, — ред.)", — подчеркнул Трамп.

Напомним, 3 мая Трамп опубликовал свой портрет в образе Папы Римского.

Фокус также писал о том, как Дмитрий Медведев набросился на Трампа из-за празднования победы над нацизмом.