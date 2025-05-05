"Продовжуйте бути дурними": Трамп розповів, як лідери ЄС вмовляли його зателефонувати Путіну (відео)

Лідери ЄС багато разів просили президента США Дональда Трампа зателефонувати президенту РФ Володимиру Путіну через те, що очільник Кремля не брав слухавки від європейських лідерів.

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Про це Трамп заявив в інтерв'ю NBC News.

"Лідери ЄС багато разів просили мене зателефонувати Путіну, бо він не відповідає на їх дзвінки", — сказав Трамп.

Він пояснив, що вже звик до того, що його постійно обманюють, проте підкреслив, що наразі "не знає", чи є непорозуміння між ним та Путіним.

"Я скажу вам про це через місяць або через два тижні. Поки що я не знаю. Можу сказати одне — його амбіції значною мірою були знижені, коли він зрозумів, що тепер я очолюю процес", — зазначив Трамп.

Крім того, президент США заявив, що Америка "ближче до однієї сторони" і "не так близька до іншої", проте не уточнив до якої саме із воюючих сторін схиляються США.

"Прийде час, коли я скажу: "Окей, продовжуйте бути дурними". Ми говоримо про жахливу ненависть між цими двома людьми (Путіним і Зеленським, — ред.)", — наголосив Трамп.

Нагадаємо, 3 травня Трамп опублікував свій портрет в образі Папи Римського.

Фокус також писав про те, як Дмитро Медведєв накинувся на Трампа через святкування перемоги над нацизмом.